Когда США завершат войну с Ираном: Ди Вэнс назвал крайний срок

Джей Ди Венс возразил, что Тегеран просто «водит Вашингтон за нос» / © Associated Press

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Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США «очень близки» к достижению соглашения, которое бы урегулировало ядерную программу Ирана «на долгосрочную перспективу».

Об этом он сказал в интервью CBS.

По его словам, это может произойти на следующей неделе или через несколько месяцев.

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«Мы находимся в позиции, позволяющей заключить соглашение, которое будет выгодно Соединенным Штатам в экономическом плане и действительно решает проблему иранской ядерной программы — не только сейчас, не только пока Дональд Трамп является президентом, но и в долгосрочной перспективе, чтобы мои дети могли сказать, когда они станут взрослыми: „Иран не будет владеть ядерным оружием“.

В то же время, Джей Ди Вэнс возразил, что иранцы просто обманывают американцев, делая вид, что хотят переговоров. По его мнению, просто Ирану нужно «много времени», чтобы прийти к консенсусу.

Вэнс сказал, что соглашение «безусловно» может быть заключено до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном находятся в «финальной фазе», и соглашение возможно через «два-три дня». Однако позже он заявил, что иранцы сбили американский вертолет Apache вблизи Ормузского пролива, и пообещал, что США отреагируют.

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Как сообщили официальные лица CBS News, два члена экипажа Apache были спасены морским беспилотником во время первой подобной операции, проведенной американскими военными. Они не пострадали в результате аварии.

США и Иран свели переговоры о ядерной программе Ирана к четырем основным темам перед тем, как состоялась эскалация между Тегераном и Тель-Авивом, пишет газета New York Times. Одним из вопросов для обсуждения стала временная приостановка обогащения урана. США настаивают на 20-летнем сроке, Иран предлагает 10 лет. В качестве компромисса рассматривалась приостановка на 15 лет.

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