США начали атаковать Иран в ответ на инцидент с вертолетом Apache

Война в Иране / © Getty Images

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Силы Центрального командования США приступили к нанесению ударов по территории Ирана в ответ на инцидент с американским ударным вертолетом Apache.

Об этом сообщило именно командование в соцсети Х.

По их данным, операция началась сегодня в 17.00 по восточному времени.

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В заявлении Центрального командования говорится, что действия США носят оборонительный характер и являются ответом на атаку против американских сил.

«Эта миссия является пропорциональным ответом на неоправданную иранскую агрессию», — отметили в командовании.

В свою очередь президент США Дональд Трамп перед атакой заявил, что она должна быть «очень мощной».

«Я считаю, что очень важно ответить. Они сбили вертолет, и мы отвечаем прямо сейчас. Я считаю, что нужно отвечать решительно… И у нас было очень хорошее соглашение, и, вероятно, оно останется таким… Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом минувшей ночью, и я считаю, что ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и именно таким он и есть», — заявил он в интервью ABC.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что иранские военные якобы сбили американский боевой вертолет Apache во время патрулирования над Ормузским проливом и это требует ответа.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон в скором времени добьется значительного успеха в противостоянии с Ираном.

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