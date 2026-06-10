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США начали атаковать Иран в ответ на инцидент с вертолетом Apache
Командование США утверждает об оборонном характере ударов.
Силы Центрального командования США приступили к нанесению ударов по территории Ирана в ответ на инцидент с американским ударным вертолетом Apache.
Об этом сообщило именно командование в соцсети Х.
По их данным, операция началась сегодня в 17.00 по восточному времени.
В заявлении Центрального командования говорится, что действия США носят оборонительный характер и являются ответом на атаку против американских сил.
«Эта миссия является пропорциональным ответом на неоправданную иранскую агрессию», — отметили в командовании.
В свою очередь президент США Дональд Трамп перед атакой заявил, что она должна быть «очень мощной».
«Я считаю, что очень важно ответить. Они сбили вертолет, и мы отвечаем прямо сейчас. Я считаю, что нужно отвечать решительно… И у нас было очень хорошее соглашение, и, вероятно, оно останется таким… Это ответ на то, что они сделали с нашим вертолетом минувшей ночью, и я считаю, что ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и именно таким он и есть», — заявил он в интервью ABC.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что иранские военные якобы сбили американский боевой вертолет Apache во время патрулирования над Ормузским проливом и это требует ответа.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон в скором времени добьется значительного успеха в противостоянии с Ираном.