- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 22
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью враг атаковал большой областной центр: есть попадания в жилые дома
На месте происшествия работают все соответствующие службы.
В ночь на 10 июня российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего попадали в жилые дома.
Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.
«Ночью враг в очередной раз атаковал Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в два жилых дома», — говорится в сообщении.
Он добавил, что сообщений о пострадавших не поступало, на местах происшествия работают все соответствующие службы.
Ранее сообщалось, что в результате российского удара по Чугуеву Харьковской области три человека погибли, среди которых беременна 22-летняя женщина.
Мы ранее информировали, что захватчики ударили «Шахедами» по городу Конотоп Сумской области, в результате чего одна женщина погибла.