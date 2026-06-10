Ночью враг атаковал большой областной центр: есть попадания в жилые дома

Дроны атаковали Одессу / © MIL.IN.UA

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В ночь на 10 июня российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего попадали в жилые дома.

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

«Ночью враг в очередной раз атаковал Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в два жилых дома», — говорится в сообщении.

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Он добавил, что сообщений о пострадавших не поступало, на местах происшествия работают все соответствующие службы.

Ранее сообщалось, что в результате российского удара по Чугуеву Харьковской области три человека погибли, среди которых беременна 22-летняя женщина.

Мы ранее информировали, что захватчики ударили «Шахедами» по городу Конотоп Сумской области, в результате чего одна женщина погибла.

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