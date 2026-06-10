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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
Количество просмотров
419
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В большом областном центре раздались взрывы: город под атакой БпЛА

В результате пожаров вспыхнули пожары, атака продолжается.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия удара по Харькову

Последствия удара по Харькову

Российские захватчики в ночь на 10 июня атаковали ударными беспилотниками Харьков.

Об этом сообщает глава города Игорь Терехов.

«Попадание реактивного „шахеда“ в Холодногорском районе», — говорится в сообщении.

На месте происшествия был зафиксирован пожар.

Позже он сообщил о новых ударах по городу.

«Около 20 ударов за последние минуты по Холодногорскому району, в результате чего возникли пожары. Детали выясняем», — сообщают журналисты.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июня российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего было попадание в жилые дома.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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Дата публикации
Количество просмотров
419
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