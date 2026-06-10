В большом областном центре раздались взрывы: город под атакой БпЛА

Последствия удара по Харькову

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Российские захватчики в ночь на 10 июня атаковали ударными беспилотниками Харьков.

Об этом сообщает глава города Игорь Терехов.

«Попадание реактивного „шахеда“ в Холодногорском районе», — говорится в сообщении.

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На месте происшествия был зафиксирован пожар.

Позже он сообщил о новых ударах по городу.

«Около 20 ударов за последние минуты по Холодногорскому району, в результате чего возникли пожары. Детали выясняем», — сообщают журналисты.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июня российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего было попадание в жилые дома.

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Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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