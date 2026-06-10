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- Украина
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В большом областном центре раздались взрывы: город под атакой БпЛА
В результате пожаров вспыхнули пожары, атака продолжается.
Российские захватчики в ночь на 10 июня атаковали ударными беспилотниками Харьков.
Об этом сообщает глава города Игорь Терехов.
«Попадание реактивного „шахеда“ в Холодногорском районе», — говорится в сообщении.
На месте происшествия был зафиксирован пожар.
Позже он сообщил о новых ударах по городу.
«Около 20 ударов за последние минуты по Холодногорскому району, в результате чего возникли пожары. Детали выясняем», — сообщают журналисты.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июня российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего было попадание в жилые дома.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.