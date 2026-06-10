Стало известно, каким дроном Иран сбил вертолет США над Ормузским проливом.

AH-64 Apache / © Експрес газета

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Американский боевой вертолет AH-64 Apache, разбившийся вблизи Ормузского пролива, мог быть сбит иранским беспилотником типа «Шахед».

Об этом со ссылкой на американских чиновников и осведомленные источники сообщает CNN.

По информации телеканала, двое американских чиновников заявили, что вертолет был сбит иранским дроном.

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Еще один источник, знакомый с деталями инцидента, сообщил, что в AH-64 Apache врезался беспилотник типа «Шахед».

Также американские военные раскрыли подробности спасательной операции после инцидента.

По их данным, двое членов экипажа удалось эвакуировать с помощью надводного беспилотника. Он доставил военнослужащих в безопасную точку на воде, откуда их впоследствии поднял на борт вертолет.

Как отмечает CNN, в спасательной операции использовался надводный беспилотник Corsair Военно-морских сил США. Эту систему американские военные стали применять в конце марта.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что иранские военные якобы сбили американский боевой вертолет Apache во время патрулирования над Ормузским проливом и это требует ответа.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон в скором времени добьется значительного успеха в противостоянии с Ираном.

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