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Пострадавшие, пожары и разрушения: враг ночью атаковал несколько областных центров (фото)
Ночью враг массированно атаковал сразу несколько областных центров.
Ночью враг нанес удары по Харькову, Одессе и Запорожью ударными беспилотниками.
Об этом информируют местные власти.
Харьков
Глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что БПЛА атаковали Холодногорский, Шевченковский и Киевский районы города.
В местах падения беспилотников зафиксированы разрушения и пожары.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что всего в городе было зафиксировано 26 ударов вражеских ударных беспилотников.
Среди пострадавших 68-летняя, 42-летняя и 35-летняя женщины получили острую реакцию на стресс, 59-летняя женщина получила ранения.
Одесса
Глава Одесской МВА Сергей Лысак заявил, что в результате вражеской атаки в Приморском районе Одессы зафиксировано повреждение двух жилых домов.
В одном из них дотла выгорела квартира на 5 этаже.
Пострадала 46-летняя женщина — ее госпитализировали, ей оказывают всю необходимую помощь.
По другому адресу на 11 этаже повреждено имущество жителей, остекление и фасад дома.
Запорожье
По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в Запорожье во время обстрела пострадал частный дом.
Дом поврежден, произошло возгорание.
В результате атаки 59-летняя женщина получила ранения, которым оказали необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июня российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего было попадание в жилые дома.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.