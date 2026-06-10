Пострадавшие, пожары и разрушения: враг ночью атаковал несколько областных центров (фото)

Последствия удара по Одессе / © Facebook / Сергей Лысак

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Ночью враг нанес удары по Харькову, Одессе и Запорожью ударными беспилотниками.

Об этом информируют местные власти.

Харьков

Глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что БПЛА атаковали Холодногорский, Шевченковский и Киевский районы города.

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В местах падения беспилотников зафиксированы разрушения и пожары.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что всего в городе было зафиксировано 26 ударов вражеских ударных беспилотников.

Среди пострадавших 68-летняя, 42-летняя и 35-летняя женщины получили острую реакцию на стресс, 59-летняя женщина получила ранения.

Последствия атаки на Харьков

Одесса

Глава Одесской МВА Сергей Лысак заявил, что в результате вражеской атаки в Приморском районе Одессы зафиксировано повреждение двух жилых домов.

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В одном из них дотла выгорела квартира на 5 этаже.

Пострадала 46-летняя женщина — ее госпитализировали, ей оказывают всю необходимую помощь.

По другому адресу на 11 этаже повреждено имущество жителей, остекление и фасад дома.

Запорожье

По информации главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в Запорожье во время обстрела пострадал частный дом.

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Дом поврежден, произошло возгорание.

В результате атаки 59-летняя женщина получила ранения, которым оказали необходимую помощь.

Последствия атаки на Запорожье

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 июня российские захватчики атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего было попадание в жилые дома.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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