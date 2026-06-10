Флаги Украины и Евросоюза / © ТСН.ua

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Стремление Украины ускорить движение к членству в Евросоюзе приводит к росту напряженности между Киевом, Брюсселем и отдельными европейскими столицами в преддверии старта нового этапа переговоров.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов и представителей ЕС.

Украина и Еврокомиссия публично приветствуют возможное начало официальных переговоров 15 июня как важный прорыв на пути к членству.

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В то же время, как отмечает Politico, за кулисами существуют разногласия по темпам и формату процесса.

«Но Украина обеспокоена тем, что ее заявка может быть отложена из-за политических проблем, включая президентские выборы во Франции. Это может сдвинуть вопрос о расширении повестки дня ЕС. Брюссель тем временем обеспокоен темпами реформ в Киеве», — пишет издание.

Беспокойство также вызывают дискуссионные документы, подготовленные Францией и Германией, предлагающие «ассоциированное членство» и другие промежуточные форматы для стран-кандидатов.

«На практике Украине предлагают все, кроме самого членства», — заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

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По словам дипломатов, есть риск, что Украина может оказаться в промежуточном статусе с частичными преимуществами интеграции, но без четкого пути к полноправному членству.

В то же время Киев, по данным источников, не исключает предложения Парижа и Берлина, однако настаивает на более четких гарантиях конечного результата переговорного процесса.

В материале отмечается, что Украина стремится открыть не один, а несколько переговорных кластеров уже к концу лета, чтобы продемонстрировать реальный прогресс в направлении членства.

В Брюсселе опасаются, что чрезмерное разочарование темпами движения в ЕС может негативно повлиять на внутренние реформы в Украине.

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Как сообщает Politico, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос посетила Киев, призвав «сохраняйте спокойствие, продолжайте действовать» во время встреч с представителями украинских властей.

«В комнате чувствовалось, что обе стороны действительно начинают засовывать рукава и гораздо активнее участвовать в процессе доступа», — отметил представитель ЕС, знакомый с ходом визита.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз планирует на предстоящем саммите рассмотреть новые механизмы, которые могут ускорить процесс вступления в блок шести стран-кандидатов из Западных Балкан.

Мы ранее информировали, что в рамках технических консультаций по вступлению Украины в Евросоюз удалось согласовать большинство требований Венгрии.

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