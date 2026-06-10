Три знака Зодиака, которым сегодня лучше ни с кем не общаться

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Время — разумеется, по возможности — лучше провести в тишине и покое, к тому же, подальше от людей — даже родных и близких.

Сегодня, 10 июня, отказаться от общения с окружающими рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно побыть в одиночестве.

Телец

Тельцам крайне важно изолировать себя от окружающих, поскольку они сами могут быть для них опасны — в буквальном смысле слова. Их чересчур прямолинейное и грубоватый юмор может обидеть даже самых закаленных их собеседников, что трудно будет исправить.

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Дева

Девам звезды категорически не рекомендуют общаться с родными и близкими людьми. Плохое настроение, которое будет преследовать представителей знака в этот день, сделает их невыносимыми для окружающих, а поводов для раздражения у них будет достаточно.

Козерог

Козерогам, любимым занятием которых является работа, звезды настоятельно рекомендуют отказаться не только от нее, но и от общения с людьми — прежде всего с коллегами. Отношения с ними могут быть испорченными из-за конкуренции, что является обычным делом на работе.

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