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Три знака Зодиака, которым сегодня лучше ни с кем не общаться
День, когда многие ощутят недостаток физических сил, которых будет не хватать ни для работы, ни для жизни в целом.
Время — разумеется, по возможности — лучше провести в тишине и покое, к тому же, подальше от людей — даже родных и близких.
Сегодня, 10 июня, отказаться от общения с окружающими рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них особенно важно побыть в одиночестве.
Телец
Тельцам крайне важно изолировать себя от окружающих, поскольку они сами могут быть для них опасны — в буквальном смысле слова. Их чересчур прямолинейное и грубоватый юмор может обидеть даже самых закаленных их собеседников, что трудно будет исправить.
Дева
Девам звезды категорически не рекомендуют общаться с родными и близкими людьми. Плохое настроение, которое будет преследовать представителей знака в этот день, сделает их невыносимыми для окружающих, а поводов для раздражения у них будет достаточно.
Козерог
Козерогам, любимым занятием которых является работа, звезды настоятельно рекомендуют отказаться не только от нее, но и от общения с людьми — прежде всего с коллегами. Отношения с ними могут быть испорченными из-за конкуренции, что является обычным делом на работе.
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