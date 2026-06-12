Путин будет воевать до одного момента: дипломат раскрыл единое условие для начала переговоров

Владимир Путин / © Associated Press

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Диктатор Владимир Путин совершенно не заинтересован в конструктивных переговорах и будет продолжать кровопролитную войну, пока не почувствует непосредственной личной угрозы.

Об этом сказал украинский дипломат и политик Роман Бессмертный в интервью «Телеграфу».

Он отметил, что ожидать здравого смысла со стороны российского руководства во время вероятного диалога не стоит. Глава Кремля будет искать дипломатические пути только ради спасения собственной шкуры.

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«Путин не пойдет на то, что многие называют конструктивным диалогом. Если ситуация сложится так, что только переговоры могут его лично спасти, он может пойти на это», — заявил Бессмертный.

Дипломат убежден, что до того момента, пока ничто напрямую не угрожает жизни российского диктатора, он будет продолжать воевать. У Путина просто нет другого варианта развития событий, поскольку мирное время станет разрушительным для его режима.

Несмотря на некоторые внутренние дискуссии среди российских элит, ни один из приближенных к диктатору чиновников не призывает остановить агрессию против Украины. Все споры сводятся только к способам ведения боевых действий.

«Несмотря на то, что даже в его окружении есть люди с разными взглядами. Однако суть этих разных взглядов только в том, как вести войну, а не в том, вести или не вести», — уточнил дипломат.

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По словам Бессмертного, приближенные к главе Кремля личности прекрасно видят реальное положение вещей и понимают, что Россия едва способна продолжать эту войну. Несмотря на колоссальную нагрузку на государство, они сознательно поддерживают боевые действия, поскольку это укрепляет их власть и сводит к минимуму возможность любых народных протестов.

Почему Россия боится мира

Политик также указал на важный внутренний фактор, заставляющий Кремль затягивать конфликт. Речь идет о сотнях тысяч вооруженных россиян, которые при прекращении боевых действий могут вернуться внутрь страны и вернуть оружие против самой власти.

«Это нейтрализует почти 800 тысяч мужчин, которые находятся в условиях войны, потому что неизвестно, куда они направят свои усилия, если они не будут задействованы в войне», — отметил Бессмертный.

Резюмируя ситуацию, дипломат подчеркнул, что именно из-за этих внутренних ловушек и страхов Путин обречен на бесконечную войну. Никакие политические договоренности или призывы к международному праву не подействуют на руководство России. Пока единственным действенным аргументом в противостоянии с агрессором остается сила.

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«Только сила может быть аргументом, который способен сокрушить это дикое творение, которое представляет собой Российская Федерация», — подытожил Бессмертный.

Переговоры Украины и России — последние новости

Напомним, российский олигарх Роман Абрамович тайно приезжал к Владимиру Зеленскому, якобы передавший Путину послание о мирных переговорах. Как пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, в сообщении говорилось о готовности лидера Украины встретиться с российским диктатором на первом двустороннем саммите.

В то же время Путин на своем Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, что в конце мая ему позвонил по телефону «один из представителей российских бизнес-кругов» и сообщил, что его пригласили в Киев. По его словам, эта встреча прошла 21 мая.

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