Чоловік купив квартиру на 34 поверсі 32-рівневого будинку: історія обманутого покупця

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Мешканець Китаю опинився в центрі багаторічної судової тяганини після того, як придбав квартиру на 34 поверсі новобудови, а через декілька років дізнався, що в будинку фактично лише 32 рівні. У результаті чоловік залишився і без житла, і без повного повернення своїх коштів.

Про це пише SCMP.

Історія сталася з чоловіком на прізвище Шень із провінції Шеньсі. 2013 року він вирішив придбати квартиру в новому житловому комплексі, який будувався в одному із сіл поблизу Сіаня — адміністративного центру провінції.

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Шень купив квартиру площею 90 квадратних метрів на 34 поверсі будинку. Вартість одного квадратного метра становила 2646 юанів, або близько 400 доларів США за тодішнім курсом.

Ціна була надзвичайно привабливою — приблизно втричі нижчою за середню ринкову вартість житла в регіоні. Причиною стали так звані обмежені права власності на об’єкт.

У Китаї подібне житло часто називають квартирами «сірого ринку». Такі будинки зводять на землях колективної сільської власності без належних дозволів та погоджень.

Через активну урбанізацію країни частина сільських земель залишається невикористаною, що створює умови для появи подібних неофіційних будівельних проєктів.

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Попри низьку вартість, такі квартири мають суттєві ризики. Їх не можна легально перепродати, а права покупців практично не захищені законом. Проте багато людей все одно погоджуються на такі угоди через доступні ціни.

2013 року Шень передав забудовнику початковий внесок у розмірі 117 700 юанів. За тодішнім курсом це становило близько 17 400 доларів США.

За словами покупця, забудовник запевняв його, що всі необхідні документи для введення будинку в експлуатацію будуть оформлені пізніше.

Однак на практиці незаконні житлові комплекси не можуть отримати повний пакет дозвільної документації.

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Попри це, сторони уклали договір, згідно з яким забудовник зобов’язувався завершити будівництво та передати квартиру власнику 2015 року.

Після підписання документів Шень повернувся до Пекіна, де працював. Коли настав обумовлений термін здачі будинку, виявилося, що будівництво ще не завершене.

Лише 2017 року забудовник повідомив покупцеві, що будинок готовий до заселення, та запропонував сплатити решту вартості квартири. Шень відповів, що перерахує кошти після отримання ключів.

Саме тоді він дізнався шокувальну новину.

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Через декілька місяців забудовник повідомив, що будівля, де розташована його квартира, має лише 32 поверхи.

Спочатку чоловікові запропонували альтернативний варіант — квартиру на 32 поверсі. Однак на той момент він не мав можливості одразу сплатити залишок суми.

Ще через два місяці забудовник повідомив, що квартира на 32 поверсі вже продана іншому покупцеві.

Після цього Шень подав заяву на повернення авансового платежу. У відповідь забудовник заявив, що наразі не має коштів і попросив зачекати.

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2020 року покупцеві повернули лише 20 тисяч юанів. Ще 50 тисяч юанів він отримав 2022-го. Після цього забудовник припинив виходити на зв’язок і відповідати на дзвінки.

Не дочекавшись повернення грошей, Шень звернувся до арбітражної комісії при владі міста Сіань.

Після розгляду справи арбітри зобов’язали забудовника виплатити чоловікові залишок авансу в розмірі 47 700 юанів, а також близько 27 тисяч юанів відсотків.

Крім того, угода передбачала додаткову компенсацію у розмірі 47 тисяч юанів у разі невиконання забудовником своїх фінансових зобов’язань.

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Однак навіть після винесення рішення ситуація не змінилася.

Станом на травень цього року Шень так і не отримав ані решти своїх грошей, ані належних відсотків чи компенсації.

Тоді він звернувся до місцевого суду. Судді видали постанову про обмеження витрат боржника, однак це не допомогло повернути кошти.

З’ясувалося, що забудовник не мав ані банківських заощаджень, ані нерухомості, офіційно зареєстрованої на його ім’я.

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