Целый город продается за $280 тысяч: что получит новый владелец

В Австралии продают город Куладди

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Целый город в Австралии продают за $400 тысяч австралийских долларов (около 280 тыс. долларов США). Самый маленький городок в Австралии со своим собственным почтовым индексом выставлен на продажу. В стоимость входят дом с четырьмя спальнями и несколько источников дохода.

Об этом сообщает ABC.net.

Самый маленький городок в Австралии решили продать

Две жительницы Куладди решили покинуть этот район в глубинке после трех лет работы во благо местного сообщества. От нового покупателя города потребуется мастерство на все руки — нужно будет работать почтальоном, владельцем паба и мотеля, а также ресторана и магазина.

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Все жители города Куладди решили, что нужно продать все и уехать. Две жительницы Куладди, Кэрол Ярроу и Джо Корнел, предлагают редкое соглашение — возможность купить город в Квинсленде с домом и несколькими предприятиями.

Цена всего — 280 тысяч долларов. Поселок Куладди расположен в девяти часах езды к западу от Брисбена. Это настоящая австралийская глубинка.

Несмотря на население города в два человека, сюда часто приезжают туристы и останавливаются в отеле, посещают местный паб.

Работа на всех вакансиях сразу может показаться тяжелой, но к такому ритму жизни можно привыкнуть, говорят Кэрол Ярроу и Джо Корнелл.

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Куладди остается официальным городом благодаря собственному почтовому индексу: 4479. Сейчас город живет в тени своего расцвета в XX веке, когда его население достигло пика в 270 человек. Когда закрылась местная железнодорожная станция и школа, люди стали покидать город.

Главный агент по недвижимости в Шарлевиле, Бекки Джейсман, говорит, что Куладди — редкая находка для покупателей.

«Здесь есть все, чего только можно пожелать. Город имеет неповторимый характер. Это небольшое прибыльное предприятие со всеми источниками дохода. И даже в тихое межсезонье почта помогает пережить этот период», — говорит Джейсман.

Мэр округа Мурве, Шон Раднедж, поделился, что Куладди — уникальный и непохожий ни на один другой город в Австралии. Он добавил, что с радостью поддержит нового владельца, который станет неофициальным мэром города.

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В Греции продают райский остров по цене квартиры

Напомним, в Греции на продажу выставили безлюдный остров Макри площадью 243 акра, расположенный в Ионическом море. Его стартовая цена составляет около 286 тысяч долларов, что почти вдвое меньше средней стоимости жилья в США.

Хотя в 2022 году объект пытались продать за 9,2 млн долларов как перспективное место для роскошного курорта, сейчас его ценность существенно упала из-за ряда серьезных ограничений.

В частности, выяснилось, что остров ошибочно классифицировали как частный лес, и он принадлежит природоохранной сети Natura 2000 и зоне специальной охраны. Поэтому любое строительство инфраструктуры требует утверждения президентским указом, что фактически делает невозможным реализацию предыдущих проектов застройки. К тому же, на Макри полностью отсутствуют электроснабжение, вода и система утилизации отходов.

Будущий покупатель столкнется с финансовыми обязательствами. По данным местных СМИ, вместе с островом новый собственник унаследует накопившиеся долги и налоговые претензии перед греческим государством на сумму не менее 23,2 миллиона долларов.

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