Гортензии будут пышно цвести все лето: что обязательно нужно сделать в июне

Гортензии / © Associated Press

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Гортензии могут радовать обильным и ярким цветением даже в летнюю жару, если вовремя позаботиться о правильном уходе. Садоводческие эксперты отмечают, что особое внимание этим декоративным кустам стоит уделить именно в июне.

Об этом сообщило издание Express.

Специалист по садоводству назвал три ключевых правила, которые помогут сохранить здоровье растения и продлить его цветение. Прежде всего речь идет о правильном поливе. Гортензии нуждаются в постоянно слегка влажной почве, однако застой воды для них вреден. Если листья начинают желтеть, это может свидетельствовать о чрезмерном увлажнении.

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Также растениям может понадобиться подкормка. Эксперты советуют использовать сбалансированные удобрения или специальные смеси для цветущих кустарников. Для голубых гортензий рекомендуют препараты с низким содержанием фосфора и повышенным содержанием калия. В то же время избыток удобрений может привести к быстрому росту слабых стеблей, поэтому с подкормкой важно не переусердствовать.

Еще один совет - регулярно срезать цветы. Именно эту процедуру специалисты называют одним из самых простых способов поддержать декоративность кустов в течение сезона. В то же время перед обрезкой стоит выяснить, цветет ли конкретный сорт на молодых или старых побегах.

Гортензии, которые формируют цветы на новых побегах, можно обрезать после завершения цветения без риска для следующего сезона. Если же бутоны закладываются на старой древесине, удалять отцветшие соцветия нужно сразу после их увядания, чтобы не навредить будущему цветению.

Садоводы отмечают, что соблюдение этих несложных рекомендаций помогает кустам лучше переносить жаркую погоду и дольше оставаться пышными и красочными.

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Напомним, правильно подобранные растения-компаньоны могут не только украсить клумбу с розами, но и помочь в борьбе с вредителями. Эксперты назвали культуры, которые лучше всего сочетаются с королевой сада.

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