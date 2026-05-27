«Удары с той или другой стороны»: как у Трампа пожалели Россию и проглотили ультиматум об анкориджских соглашениях

Госсекретарь США Марко Рубио говорит, что Россия призвала сотрудников всех посольств иностранных государств уехать из Киева. Как известно, в понедельник вечером, 25 мая, МИД РФ опубликовало заявление, которым анонсировало якобы начало «систематических атак» по предприятиям украинского ОПК и центрам принятия решений в Киеве. Немного позже того же дня по просьбе Путина глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с Марко Рубио «официально довел до американской стороны» информацию о «системных и последовательных» ударах по Киеву.

Тем не менее, госсекретарь США, в отличие от его европейских коллег, не осудил террористические акты России, направленные в первую очередь против гражданского населения. Один из крупнейших российских ударов по Киеву ночью и утром в воскресенье, 24 мая, это еще раз наглядно подтвердил.

«Каждый раз, когда вы видите такие масштабные удары с той или другой стороны, это напоминает о том, почему эта ужасная война, которая продолжается уже дольше Второй мировой, должна закончиться. США готовы сделать все возможное, чтобы способствовать завершению этой войны, и, надеемся, такая возможность появится в какой-то момент», — прокомментировал Рубио свой разговор с Лавровым.

Как видим, администрация Трампа в очередной раз не осудила массированные бомбардировки Киева и других украинских городов. Уже не говоря об обещаниях дополнительной помощи Украине и давления на Россию. Вместо этого мы слышим об «ударах с той или другой стороны». Как на эти угрозы отреагировали европейцы? И о каком еще ультиматуме упомянули в Кремле?

Разница подходов: европейцы остаются в Киеве

Вторник, 26 мая, стал для российских послов в разных европейских странах походом на ковер в министерства иностранных дел. ЕС, Германия и Норвегия вызвали российских представителей из-за запугивания и призывов покинуть Киев в связи с угрозами нанести новые массированные удары по Киеву. Во время разговора глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде осудил российские обстрелы Киева 24 мая. В немецком министерстве иностранных дел подчеркнули, что Россия делает ставку на угрозы, террор и эскалацию.

«Мы видим, что Россия пытается посеять панику этими угрозами. Они хотят страха и изоляции в Украине и в других местах. Но у нас есть четкий сигнал — это не подействует. ЕС сохраняет свое присутствие в Киеве», — заявили в Еврокомиссии.

Польша хоть и не вызвала российского посла, однако МИД страны заявил, что будет рассматривать каждый случай российских ударов по польским дипломатическим представительствам как целенаправленный и умышленный. Террор против мирных жителей — удар России по Киеву 24 мая — глава дипломатии ЕС Кая Каллас и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвали отчаянием, а не силой, а удар «Орешником» — запугиванием и риском ядерной войны.

В отличие от госсекретаря Марко Рубио, который не имеет военного опыта и явно ни разу в своей жизни не переживал масштабные бомбардировки, посол ЕС в Украине Катарина Матернова, которая каждый раз после российских атак постит фотографии и сообщения в соцсетях, как пережила ночь в ванной комнате.

«Россия хочет страха, паники, изоляции Украины. Это не сработает. ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной. Угрозы в адрес дипломатов и международных организаций — это не признак силы. Это признак отчаяния».

Посольства Германии, Франции и ряда других европейских стран в Украине также заявили, что не покинут Киев, несмотря на новые угрозы Кремля. В украинском МИД поблагодарили всех иностранных дипломатических миссий и дипломатов, которые продолжают работать в Украине, несмотря на шантаж и угрозы России, и выразили готовность содействовать в дополнительном усилении безопасности иностранных дипмиссий, которые обратятся с таким запросом.

Фактор Китая: ультиматум, о котором снова упомянули в Кремле

В прошлом году, во время визитов в Киев тогдашнего спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога, украинцы обращали внимание на то, что Россия не прибегала к массированным комбинированным атакам по столице. За это пользователи соцсетей называли Келлога «самым действенным ПВО». Самым «мемным» стал визит американского генерала в июле 2025 года. Кот Келлог был в Киеве почти неделю. И за это время больших ударов по столице не последовало.

«Хочу поблагодарить генерала Келлога. Мы знали, что в США есть ПВО, сильнее Patriot. Мы бы хотели еще несколько таких систем для нашего государства», — в шутку заявил Владимир Зеленский в сентябре прошлого года.

В знак солидарности с Украиной Марко Рубио должен сказать не об «ударах с той или иной стороны», а анонсировать визит американской делегации в Киев. Спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа, который был в Москве уже пять раз, и зятья Трампа Джареда Кушнера уже давно ждут с визитом в Киев. Как и самого Марко Рубио, который в сентябре 2025 принял от украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги соответствующее приглашение.

Правда, наверняка не стоит надеяться на такой смелый шаг администрации Трампа. Там даже «проглотили» очередные ядерные угрозы спикера Госдумы Володина и ультимативные напоминания Кремля об «анкориджских соглашениях». О них, в частности, упомянул заместитель главы российского МИД Сергей Рябков, который еще в 2021 году призвал НАТО «собирать манатки и забираться на границы 1997 года». В частности, по его словам, Москва призывает Вашингтон «осознать степень своей ответственности за выполнение договоренностей, достигнутых на Аляске».

ТСН.ua уже неоднократно писал, что речь идет о саммите Трампа и Путина в августе прошлого года в Анкоридже, когда президент США, по словам многих западных экспертов, мог действительно пообещать главе Кремля оказать давление на Киев, чтобы Силы обороны Украины вышли из Донбасса. Именно это Москва считает предпосылкой на начало договоренностей о временном прекращении огня. И действующая администрация Трампа действительно связывала предоставление Украине гарантий безопасности США с выходом украинской армии из Донбасса. Об этом публично говорил президент Зеленский. Однако в Вашингтоне, в частности Марк Рубио, это почему-то опровергают.

Вместо осуждения действий России и дополнительного санкционного давления, в администрации Трампа делают вид, что война России против Украины их не касается, заявляя, что больше не будут участвовать в бессодержательных переговорах, зашедших в тупик. В противоположность явно ослабевающей роли США в ЕС обещают назначить своего спецпредставителя для переговоров с Россией. ТСН.ua писал, что уже есть как минимум пять кандидатур. Правда, как отмечает Politico, страны Евросоюза остаются глубоко разделенными по поводу целесообразности такого шага. В частности, представители государств, близких к Украине, выступают против этого.

Тем временем «проснулся» МИД Китая. Напомним, что все эти годы полномасштабную войну России против Украины Пекин называет «украинским кризисом», оставаясь основным спасительным кругом российской экономики и оборонки, обеспечивая обход подавляющего большинства западных санкций. Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли КНР эвакуировать своих сотрудников из посольства в Киеве, спикер МИД Китая Мао Нин снова вспомнила об «украинском кризисе» и призвала «соответствующие стороны совместно приложить усилия для скорейшего прекращения эскалации и создания условий для возобновления диалога и переговоров». И чуть ли не впервые тональность и подача американских и китайских дипломатов, комментирующих очередной виток российской эскалации, совпали.

