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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ запустила реактивный дрон возле Беларуси, взрывы раздаются на Киевщине: где и что еще летит

В воздушном пространстве Украины фиксируют реактивный БПЛА.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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РФ запустила реактивный дрон возле Беларуси, взрывы раздаются на Киевщине: где и что еще летит

© tsn.ua

Защитники неба фиксируют реактивный БПЛА , двигающийся вдоль границы с Беларусью с севера Черниговщины. Он следует на север Киевщины.

Об этом сообщают ВС ВСУ.

Как сообщает Киевская ОВА, зафиксировано движение враждебных БПЛА. В регионе работают силы ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - напоминают украинцам.

Людей призывают заботиться о собственной безопасности, находясь в укрытиях отбоя.

По данным Воздушных сил, речь идет о движении:

  • БпЛА с севера - на Конотоп;

  • Реактивный БпЛА с севера – курсом на Путивль;

  • БпЛА на Киевщине мимо Иванков курсом на Житомирщину;

  • БпЛА на Днепропетровщине - курсом на Павлоград с юго-востока;

  • реактивный БпЛА в Сумской области — в направлении Тростянца.

Как отмечалось ранее, Россия начала использовать территорию Беларуси для запуска ударных дронов типа Shahed по Украине. Вблизи украинской границы обнаружили не менее пяти новых площадок для их размещения и подготовки. По данным аналитиков, новые базы могут позволить оккупантам сократить время подлета беспилотников и усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

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Дата публикации
Количество просмотров
660
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