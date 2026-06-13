РФ запустила реактивный дрон возле Беларуси, взрывы раздаются на Киевщине: где и что еще летит

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Защитники неба фиксируют реактивный БПЛА , двигающийся вдоль границы с Беларусью с севера Черниговщины. Он следует на север Киевщины.

Об этом сообщают ВС ВСУ.

Как сообщает Киевская ОВА, зафиксировано движение враждебных БПЛА. В регионе работают силы ПВО.

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"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - напоминают украинцам.

Людей призывают заботиться о собственной безопасности, находясь в укрытиях отбоя.

По данным Воздушных сил, речь идет о движении:

БпЛА с севера - на Конотоп;

Реактивный БпЛА с севера – курсом на Путивль;

БпЛА на Киевщине мимо Иванков курсом на Житомирщину;

БпЛА на Днепропетровщине - курсом на Павлоград с юго-востока;

реактивный БпЛА в Сумской области — в направлении Тростянца.

Как отмечалось ранее, Россия начала использовать территорию Беларуси для запуска ударных дронов типа Shahed по Украине. Вблизи украинской границы обнаружили не менее пяти новых площадок для их размещения и подготовки. По данным аналитиков, новые базы могут позволить оккупантам сократить время подлета беспилотников и усложнить работу украинской противовоздушной обороны.

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