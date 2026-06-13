Украинцам раздадут "домики в селе": кому достанется жилье и при каких условиях

Жилье для ВПЛ

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В Украине презентовали жилищную программу «Домик в селе». Она предусматривает выкуп общинами свободных частных домов с целью дальнейшего предоставления их внутренне перемещенным для длительного проживания.

Об этом рассказала Елена Шуляк.

Инициаторы проекта отмечают, что цель программы — не только обеспечить переселенцев жильем, но и способствовать развитию украинских общин. Ожидается, что заселение пустых домов поможет поддержать местную экономику и привлечь новых жителей в жизнь общин.

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В то же время успех инициативы будет зависеть не только от наличия жилья. Среди ключевых факторов называют возможность трудоустройства, доступ к социальной инфраструктуре, медицинским и образовательным услугам, а также общее качество жизни в населенных пунктах.

«Были избраны общины, которые максимально готовы к запуску такого проекта», — отметила она.

В некоторых регионах прирост ВПЛ составляет 25-30% к жителям общины. Это достаточно большой показатель.

В настоящее время идет обсуждение спроса на такое жилье среди переселенцев и готовности общин приобщиться к реализации программы.

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Как мы писали, отдельным категориям внутренне перемещенных лиц нужно было подать заявление в помощь до 1 июня, чтобы не потерять право на выплаты за предыдущие месяцы. Речь идет о детях из числа ВПЛ и нетрудоспособных переселенцев, которым раньше прекратили выплаты из-за превышения дохода, но впоследствии правила были изменены. Если подать заявление после 1 июня, помощь будут назначаться только с месяца обращения, без компенсации за предыдущие месяцы.

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