Как подтвердить стаж без трудовой и не потерять деньги: рабочая инструкция для украинцев

Трудовой стаж

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Граждане, потерявшие трудовую книжку, повредили ее или не имеют доступа к документу из-за временной оккупации территории, могут подтвердить свой трудовой стаж другими способами. Особенно это касается стажа, приобретенного до 1 января 2004 года, который не отображается автоматически в электронной трудовой книжке.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Как отмечают эксперты, в идеале следует обратиться к работодателям, у которых вы работали. Сделать дубликат можно на основе выписок из приказов, лицевых счетов и данных о выплате зарплаты, трудовых договоров и т.п.

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Если предприятие ликвидировано, нужно узнать, в какой архив были переданы документы, и подать туда заявление. Впоследствии вы получите архивную справку о работе — она имеет для ПФУ такую же силу, как запись в бумажном документе.

Для ВПЛ и жителей зоны боевых действий правила несколько упрощены. Надо обратиться в ПФУ, а там уже в индивидуальном порядке разберут вашу ситуацию.

Пока же бумажные трудовые книжки постепенно уходят в прошлое. Во время трудоустройства в 2026 году работник может предоставить работодателю электронную выписку о трудовой деятельности, имеющую такую же юридическую силу.

В то же время автоматически в электронную трудовую книжку внесены только сведения о стаже, приобретенном после 1 января 2004 года. Для отображения более ранних периодов работы необходимо оцифровать бумажную трудовую книжку и скачать ее скан-копии через веб-портал Пенсионного фонда Украины.

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Официальный срок для оцифровки трудовых книжек истекает 10 июня 2026 года. Однако после этой даты работники все равно смогут скачивать сканированные копии документов на портал ПФУ.

Также специалисты отмечают, что самостоятельно исправлять ошибки в трудовой книжке нельзя. Такие поправки вправе вносить только работодатель, допустивший ошибку при оформлении документа.

Ранее мы писали о том, что в Украине введены новые правила подтверждения стажа, отмечается, что это можно сделать без трудовой книжки.

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