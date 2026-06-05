Не оцифровали трудовую книжку: сохранится ли страховой стаж

Украинцам необходимо оцифровать свои трудовые книжки / © Twitter/Айварас Абромавичус

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С 10 июня 2021 вступил в силу закон об учете трудовой деятельности работника в электронной форме и начался переход на электронные трудовые книжки.

Об этом напомнили в ПФУ.

Страховой стаж после 1 января 2004 уже автоматически учитывается в электронных реестрах на основании отчетов работодателей и уплаченных взносов. Проблема возникает как раз с периодами работы до этой даты. Стаж за прошедшие годы подтверждается только записями в бумажной книжке.

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Если данные не будут внесены в цифровой реестр до 10 июня 26 года, а сама книга по каким-то причинам будет потеряна или повреждена, восстановить данные о стаже до 2004 года будет очень сложно.

Законодательство не предусматривает никакой ответственности или штрафов для лиц, не подавших документы на оцифровку до завершения переходного периода.

Как оцифровать трудовую книжку после 10 июня 2026 года

Подать отсканированные копии трудовой книжки можно будет и дальше через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Это может сделать как работодатель через кабинет страхователя, так и сам работник через кабинет застрахованного.

Напомним, электронная трудовая книжка становится основным инструментом защиты данных от потери или уничтожения, а в случае правовых споров она будет иметь приоритет над бумажным носителем, отмечают юристы.

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Особенно важно оцифровать сведения о стаже, приобретенном до 1 января 2004 года. Юристы отмечают, что данные о стаже, приобретенном после этой даты, уже автоматически внесены в реестры на основании отчетов работодателей.

Своевременный переход на ЭТК позволяет избежать бюрократических ошибок и обеспечивает автоматическое назначение пенсии в будущем.

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