Утерянная гробница: археологи нашли запечатанный саркофаг с мумиями

Под лестницей некрополя Ага-Хана обнаружили 2-метровый саркофаг древнеегипетского чиновника / © Министерство туризма и памяток ЕгиптА

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У мавзолея Ага-Хана в городе Асуан исследователи раскопали скрытую подземную гробницу с запечатанным известняковым саркофагом длиной почти в 2 метра. Эта уникальная находка стала частью масштабного исследования древнего некрополя эпохи Птолемеев и Римской империи.

Об этом пишет Daily Galaxy со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

Скрытая гробница и иероглифы

Вход в обнаруженную гробницу начинается со спуска с 9 ступенек, ведущих глубоко под землю. По обеим лестницам археологи нашли специальные скамьи из сырцового кирпича, которые древние жители использовали для подношений во время погребальных ритуалов.

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На самом дне подземелья исследователи увидели массивный саркофаг, стоявший на вытесанной прямо у скалы платформе. На памятнике прекрасно сохранились вертикальные иероглифические надписи с молитвами, посвященными местным божествам.

Древние тексты помогли ученым быстро идентифицировать владельца этой подземной усыпальницы. Им оказался чиновник по имени Ка-Месиу, чье лицо и парик были очень тщательно вылеплены на самой крышке.

Внутри гробницы также находилось несколько мумий, в том числе и детские останки. Пока исследователи не уточняют, абсолютно ли все эти тела были похоронены непосредственно внутри самого саркофага.

Масштабы древнего некрополя

Эта впечатляющая гробница является лишь небольшой частью огромного погребального комплекса, долгое время использовавшегося населением южной границы Египта. Согласно данным Миланского университета, на территории площадью более 75 тысяч квадратных метров уже нанесено на карту более 400 захоронений.

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Ученые предполагают, что общая площадь всего кладбища действительно может достигать невероятных 200 тысяч квадратных метров. Это свидетельствует о том, что реальные масштабы некрополя значительно больше, чем считалось во время первых раскопок.

В то время Асуан был очень мультикультурным регионом, где мирно проживали египтяне, нубийцы, персы, греки и римляне. Поэтому обнаруженное огромное кладбище обслуживало чрезвычайно пеструю местную общину на протяжении многих веков.

"Новооткрытые гробницы предлагают новое понимание социальной динамики региона в период Птолемеев и Рима и укрепляют исторический статус Асуана как крупного культурного центра в южном Египте", - заявил министр туризма и древностей Шериф Фатхи.

Исследование с помощью современных технологий

Благодаря этому огромному некрополю, археологи получили возможность лучше понять эволюцию погребальных практик. Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мохамед Исмаил Халед сообщил, что разные социальные группы хоронили своих умерших в разных частях этого комплекса.

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Семьи местной элиты традиционно обустраивали свои усыпальницы на самой вершине каменного плато. Представителей же среднего класса хоронили преимущественно вдоль склонов неподалеку от современного мавзолея Ага-Хана.

Обнаруженные артефакты и мумифицированные останки датируются периодом от третьего века до нашей эры до второго века нашей эры. Ученые продолжают активно исследовать другие участки этой территории с помощью современного оборудования.

Недавнее компьютерное сканирование двух мумий из другой соседней гробницы принесло неожиданные результаты. Ученые выяснили, что это были не мать с ребенком, как считалось ранее, а двое детей от 4 до 9 лет.

Напомним, вблизи египетского города Луксор археологи обнаружили большую древнюю гробницу. В скале обнаружили 22 разрисованных деревянных гроба с мумиями женщин, которые пели во время церковных обрядов.

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