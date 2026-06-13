Загублена гробниця: археологи знайшли запечатаний саркофаг із муміями

Під сходами некрополя Ага-Хана виявили 2-метровий саркофаг давньоєгипетського посадовця / © Міністерство туризму і пам'яток Єгипту

Реклама

Поблизу мавзолею Ага-Хана в місті Асуан дослідники розкопали приховану підземну гробницю із запечатаним вапняковим саркофагом завдовжки майже 2 метри. Ця унікальна знахідка стала частиною масштабного дослідження стародавнього некрополя епохи Птолемеїв та Римської імперії.

Про це пише Daily Galaxy з посиланням на Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

Прихована гробниця та ієрогліфи

Вхід до виявленої гробниці починається зі спуску з 9 сходинок, які ведуть глибоко під землю. Обабіч цих сходів археологи знайшли спеціальні лави із сирцевої цегли, які стародавні жителі використовували для підношень під час похоронних ритуалів.

Реклама

На самому дні підземелля дослідники побачили масивний саркофаг, який стояв на витесаній просто у скелі платформі. На пам’ятнику чудово збереглися вертикальні ієрогліфічні написи з молитвами, що були присвячені місцевим божествам.

Стародавні тексти допомогли вченим швидко ідентифікувати власника цієї підземної усипальниці. Ним виявився високопосадовець на ім’я Ка-Месіу, чиє обличчя та перука були дуже ретельно виліплені на самій кришці.

Всередині гробниці також було кілька мумій, зокрема і дитячі останки. Наразі дослідники не уточнюють, чи абсолютно всі ці тіла були поховані безпосередньо всередині самого саркофага.

Масштаби стародавнього некрополя

Ця вражальна гробниця є лише невеликою частиною величезного поховального комплексу, який тривалий час використовувався населенням південного кордону Єгипту. Згідно з даними Міланського університету, на території площею понад 75 тисяч квадратних метрів вже нанесено на карту понад 400 поховань.

Реклама

Вчені припускають, що загальна площа всього цвинтаря насправді може сягати неймовірних 200 тисяч квадратних метрів. Це свідчить про те, що реальні масштаби некрополя є значно більшими, ніж вважалося під час перших розкопок.

У ті часи Асуан був дуже мультикультурним регіоном, де мирно проживали єгиптяни, нубійці, перси, греки та римляни. Тому виявлений величезний цвинтар обслуговував надзвичайно строкату місцеву громаду протягом багатьох століть.

«Нововідкриті гробниці пропонують нове розуміння соціальної динаміки регіону в період Птолемеїв і Риму та зміцнюють історичний статус Асуана як великого культурного центру в південному Єгипті», — заявив міністр туризму та старожитностей Шеріф Фатхі.

Дослідження за допомогою сучасних технологій

Завдяки цьому величезному некрополю археологи отримали змогу краще зрозуміти еволюцію поховальних практик. Генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мохамед Ісмаїл Халед повідомив, що різні соціальні групи ховали своїх померлих у різних частинах цього комплексу.

Реклама

Сім’ї місцевої еліти традиційно облаштовували свої усипальниці на самій вершині кам’яного плато. Натомість представників середнього класу ховали переважно вздовж схилів неподалік сучасного мавзолею Ага-Хана.

Знайдені артефакти та муміфіковані останки датуються періодом від третього століття до нашої ери до другого століття нашої ери. Науковці продовжують активно досліджувати інші ділянки цієї території за допомогою найсучаснішого обладнання.

Нещодавнє комп’ютерне сканування 2 мумій з іншої сусідньої гробниці принесло несподівані результати. Вчені з’ясували, що це були не мати з дитиною, як вважалося раніше, а двоє дітей віком від 4 до 9 років.

Нагадаємо, поблизу єгипетського міста Луксор археологи знайшли велику стародавню гробницю. У скелі виявили 22 розмальовані дерев’яні труни з муміями жінок, які співали під час церковних обрядів.

Реклама

Новини партнерів