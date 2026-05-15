Археологи в Єгипті виявили 22 мумії жінок: що приховує гробниця

У Єгипті знайдено гробницю 22 співачок Амона / © The Daily Galaxy

Реклама

Поблизу єгипетського міста Луксор археологи знайшли велику стародавню гробницю. У скелі виявили 22 розмальовані дерев’яні труни з муміями жінок, які співали під час церковних обрядів. Також там знайшли вісім сувоїв папірусу, які лежали в глиняному глечику.

Про це повідомляє Daily Galaxy.

Деталі знахідки та організація камери

Над розкопками працювала команда єгипетських археологів. Вони знайшли схованку в дворику стародавньої гробниці Сеннепа. Труни лежали дуже акуратно — у десять рівних рядів. Це свідчить про те, що їх перепоховали не поспіхом, а ретельно спланували цей процес під контролем храму.

Реклама

Важливою особливістю є те, що на більшості трун замість особистих імен вказано лише професійний титул — «Співачка Амона». Це свідчить про домінування релігійного статусу над особистим походженням у поховальному контексті того часу.

Попри поважний вік знахідки, всередині трун збереглися муміфіковані останки. Це є рідкісним явищем для перепоховань цієї епохи.

У Єгипті знайдено гробницю 22 співачок Амона / © The Daily Galaxy

Дослідження папірусів та історичний контекст

Особливо важлива знахідка — це вісім сувоїв папірусу, деякі з яких досі закриті давніми глиняними пробками. У Єгипті їх вважають справжнім «скарбом», бо після перекладу вони допоможуть зрозуміти, як працювали стародавні храми, як вони заробляли гроші та як саме проводили обряди поховання.

У Єгипті знайдено гробницю 22 співачок Амона. / © The Daily Galaxy

Знахідка відноситься до періоду з 1070 по 664 рік до н. е., коли Фіви перебували під адміністративним контролем жрецтва Амона в Карнаку. Співачки Амона були офіційними учасницями ритуального життя храму і належали до впливової структури, яка контролювала великі земельні володіння у Верхньому Єгипті.

Реклама

Труни зараз відновлюють, тому що дерево почало розсипатися. Їх уже почистили та укріпили для досліджень. Вчені намагаються знайти початкове місце поховання, щоб зрозуміти, які стосунки були між цими жінками за їхнього життя.

Нагадаємо, Христофор Колумб міг мати іспанське, а не італійське походження. Такого висновку дійшла команда дослідників після аналізу генетичного матеріалу його нащадків.

Новини партнерів