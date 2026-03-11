Археологи виявили 5000-річну гробницю, до країв заповнену скарбами: що "розповіли" артефакти

В Іспанії розкопали монументальний кам’яний дольмен віком 5 тисяч років / Ілюстративне фото / © pixabay.com

На півдні Іспанії, у провінції Малага, археологи розкопали кам’яну гробницю віком 5000 років, довжина якої сягає майже 12,8 метра. Ця мегалітична споруда не лише вражає своїми розмірами, але й напрочуд добре збереглася, приховуючи всередині безліч стародавніх артефактів.

Про це пише Popular Mechanics.

Унікальні знахідки та структура дольмена

Дослідники зазначають, що це може бути один із найвеличніших та найповніших дольменів у всій Андалусії. Споруда є дуже складною: вона складається з вертикальних кам’яних плит заввишки понад 1,8 метра та має кілька внутрішніх відсіків. Зверху гробниця була накрита масивними горизонтальними плитами, поверх яких древні будівельники насипали курган з піску та дрібного каміння.

Усередині цих відсіків фахівці знайшли людські кістки та багатий поховальний інвентар. Серед скарбів були вироби з екзотичної слонової кістки, бурштину, а також морські черепашки. Окрему увагу привернули майстерно зроблені крем’яні предмети: наконечники стріл, великі леза та навіть сокироподібна алебарда.

Що ці артефакти розповідають про минуле

Наявність кількох поховальних камер вказує на те, що це місце слугувало колективним цвинтарем протягом тривалого часу. Крім того, виявлені предмети свідчать про масштабні торговельні зв’язки тогочасних людей.

«Справжній потенціал цієї споруди полягає в її надзвичайному стані збереження, що дозволить нам отримати детальне розуміння способу життя та вірувань цих спільнот», — розповів співкерівник проєкту Едуардо Віханде.

Дослідники додають, що знахідка морських черепашок глибоко на материку підкреслює престижність моря та доводить існування розвинених мереж обміну на великі відстані 5000 років тому. Загалом подібні мегалітичні споруди не були рідкістю і використовувалися в різних куточках світу як гробниці, місця для ритуалів або територіальні маркери.

