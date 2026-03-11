Військовий, який втратив на фронті брата, влаштував "замінування", щоб місто згадало про війну

Портрети загиблих Героїв у Рівному / Фото «Рівне 1» / © "Рівне 1"

У Рівному військовий «замінував» кінопалац, бо йому не сподобалося, що на площі перед кінотеатром, де розташовані портрети полеглих Героїв, веселилися люди.

Про це передає місцеве видання Rivne.media.

Інцидент стався у листопаді 2025 року. Військовий, який був напідпитку, повідомив про замінування кінотеатру «Україна».

На місце виїхали працівники поліції та інші чергові групи. Проте інформація про замінування виявилася неправдивою.

На суді чоловік визнав свою провину повністю. Він пояснив, що йому здалося, що незнайомі люди неправильно поводилися і веселилися поруч з алеєю з портретами полеглих Героїв.

Військовий розповів, що на війні загинув його брат-близнюк. Тому веселощі у військовий час чоловік вважає несправедливістю. Через це він вирішив зателефонувати на лінію 102 та повідомити про замінування кінопалацу., водночас назвавши своє прізвище та ім`я. До приїзду поліції чоловік перебував на місці, сидів на лавці.

Суддя визнав обвинуваченого винним і засудив його до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном в 1 рік.

