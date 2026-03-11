Що станеться з людьми після ядерного вибуху: моторошні прогнози вчених

Ядерний вибух (ілюстратине фото) / © Pixabay

Ядерна зброя — це найбільша небезпека для світу. Вчені за допомогою комп’ютерних моделей детально розрахували, що станеться після ядерної війни. Дослідження кажуть, що катастрофа йтиме хвилями: спочатку — страшні пожежі, а потім — роки голоду.

Перші години: світловий імпульс та руйнація інфраструктури

Як тільки вибухне ядерна боєголовка, виникне вогняна куля, гарячіша за центр Сонця. Це світло миттєво спалить все навколо на багато кілометрів, що спричинить щей велетенські пожежі. А потужна ударна хвиля на величезній швидкості знесе будинки та перетворить міста на радіоактивні руїни.

Вибухи високо в небі створять потужний електромагнітний удар. Через нього вимкнеться світло, зв’язок і воду на цілих континентах. Згідно з розрахунками вчених, лише за перші кілька годин війни загинуть або будуть тяжко поранені понад 90 мільйонів людей.

Перші тижні: радіоактивні опади та колапс медицини

Ті, хто переживе вибухи, зіткнуться з радіоактивним попелом і «чорним дощем». Опромінення спричинить масову гостру променеву хворобу. Ситуація ускладниться повним крахом медичної системи. Медична система просто зникне: лікарні будуть зруйновані, а лікувати людей буде нічим — не залишиться навіть чистої води та елементарних ліків.

Перші місяці: настання ядерної зими

Вогняні шторми викинуть у стратосферу десятки мільйонів тонн сажі, яка заблокує сонячне світло. Це запустить процес «ядерної зими». Глобальна температура впаде на 10-20°C, а літо фактично зникне. Одночасно з цим руйнування озонового шару призведе до того, що після розсіювання диму поверхня Землі піддасться смертоносному ультрафіолетовому випромінюванню.

Перші роки: глобальний голод та довгострокове отруєння

Згідно з дослідженням у журналі Nature Food, виробництво їжі у світі майже припиниться. Через темряву та холод урожаї загинуть, тому понад 5 мільярдів людей можуть померти від голоду. Радіація отруїть землю та воду так сильно, що користуватися ними буде неможливо десятки років.

«Дані говорять нам про одне: ми повинні запобігти ядерній війні будь-якою ціною. Якщо ядерна зброя існує, вона може бути використана. Заборона ядерної зброї — єдине довгострокове рішення», — наголошує співавтор дослідження, професор Алан Робок.

Науковці резюмують: у ядерному конфлікті не буде переможців, адже це безповоротний шлях до знищення цивілізації.

Нагадаємо, відомий історик та професор Букінгемського університету Ентоні Гліз заявив, що людство ігнорує три ключові ознаки глобальної війни, які вже стали реальністю.