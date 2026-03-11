Что произойдет с людьми после ядерного взрыва: жуткие прогнозы ученых

Ядерный взрыв (иллюстративное фото) / © Pixabay

Ядерное оружие — это самая большая опасность для мира. Ученые с помощью компьютерных моделей подробно рассчитали, что произойдет после ядерной войны. Исследования говорят, что катастрофа пойдет волнами: сначала страшные пожары, а потом годы голода.

Об этом пишет Т4.

Первые часы: световой импульс и разрушение инфраструктуры

Как только взорвется ядерная боеголовка, возникнет огненный шар, горячее центра Солнца. Этот свет мгновенно сожжет все вокруг на многие километры, что повлечет за собой огромные пожары. А мощная ударная волна на огромной скорости снесет дома и превратит города в радиоактивные развалины.

Взрывы высоко в небе создадут мощный электромагнитный удар. Через него выключится свет, связь и вода на целых континентах. Согласно расчетам ученых, только за первые несколько часов войны погибнут или будут тяжело ранены более 90 миллионов человек.

Первые недели: радиоактивные осадки и коллапс медицины

Пережившие взрывы столкнутся с радиоактивным пеплом и «черным дождем». Облучение приведет к массовой острой лучевой болезни. Ситуация усугубится полным крахом медицинской системы. Медицинская система просто исчезнет: больницы будут разрушены, а лечить людей будет нечем — не останется даже чистой воды и элементарных лекарств.

Первые месяцы: наступление ядерной зимы

Огненные штормы выбросят в стратосферу десятки миллионов тонн сажи, блокирующей солнечный свет. Это запустит процесс «ядерной зимы». Глобальная температура упадет на 10-20 ° C, а лето фактически исчезнет. Одновременно с этим разрушение озонового слоя приведет к тому, что после рассеяния дыма поверхность Земли подвергнется смертоносному ультрафиолетовому излучению.

Первые годы: глобальный голод и долгосрочное отравление

Согласно исследованию в журнале Nature Food, производство еды в мире почти прекратится. Из-за темноты и холода урожаи погибнут, поэтому более 5 миллиардов человек могут умереть от голода. Радиация отравит землю и воду так сильно, что пользоваться ими будет невозможно десятки лет.

«Данные говорят нам об одном: мы должны предотвратить ядерную войну любой ценой. Если ядерное оружие существует, оно может быть использовано. Запрет ядерного оружия — единственное долгосрочное решение», — отмечает соавтор исследования, профессор Алан Робок.

Ученые резюмируют: в ядерном конфликте не будет победителей, ведь это необратимый путь к уничтожению цивилизации.

Напомним, известный историк и профессор Букингемского университета Энтони Глиз заявил, что человечество игнорирует три уже ставших реальностью ключевых признака глобальной войны.