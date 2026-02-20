Землю может накрыть массовое вымирание: что прогнозируют ученые

Сценарий образования суперконтинента Пангея Проксима

Ученые прогнозируют: в далеком будущем Земля снова может столкнуть свои континенты в один массив — и это способно резко изменить климат планеты и вызвать глобальное вымирание видов. Сценарии потенциального объединения суши предусматривают как резкое похолодание, так и рост жары.

Об этом сообщило издание Indian Defence Review.

Древняя Пангея, существовавшая более 200 млн лет назад, распалась на современные континенты под действием тектонических процессов. Теперь исследователи считают, что эти силы могут изменить направление, запустив новый этап сближения материков.

Как может образоваться следующий суперконтинент

Согласно исследованию, опубликованному в Geological Magazine в 2018 году, существует четыре основные модели формирования будущего суперконтинента. Каждая из них зависит от того, будут ли расширяться современные океаны или же начнут закрываться.

Первый и один из наиболее вероятных сценариев предполагает, что Атлантический океан будет и дальше расширяться, как это происходит сейчас, в то время как Тихий океан будет постепенно сужаться. Именно Тихий океан окружен активными зонами субдукции — участками, где океаническая кора погружается под континентальную и возвращается в мантию. Эти процессы лежат в основе повышенной сейсмической активности в пределах Огненного кольца, где фиксируют около 80% самых мощных землетрясений в мире. Если такая тенденция сохранится, Тихий океан постепенно «закроется». В результате Северная и Южная Америка могут оторваться еще дальше от Европы и Африки, после чего столкнутся с Антарктидой, которая движется на север. Позже к этому массиву присоединятся Африка, Европа и Азия, которые также сольются между собой. Австралия, в свою очередь, состыкуется с Восточной Азией. Так образуется гигантский суперконтинент, который исследователи называют «Новопангея».

Другой сценарий получил название «Пангея Проксима». Он предполагает, что Атлантический и Индийский океаны будут продолжать расширяться еще некоторое время. Однако в перспективе могут сформироваться новые зоны субдукции, которые начнут «поглощать» океаническую кору. Это снова сблизит материки, но уже в другой конфигурации — в виде кольцеобразного суперконтинента, который будет окружать внутренний океанический бассейн.

Третья модель — «Аурика» — была предложена тектонистом Жуаном К. Дуарте. Она исходит из предположения, что и Тихий, и Атлантический океаны в конце концов закроются. Учитывая то, что обоим бассейнам уже около 200 миллионов лет, а Индийский океан значительно моложе (примерно 140 миллионов лет), возможен сценарий, при котором именно Индийский океан продолжит расширяться, тогда как два старых — начнут исчезать. В таком случае все континенты могут объединиться вдоль экватора, образовав суперконтинент, расположенный преимущественно в тропических широтах.

Последний вариант - «Амасия». Он предполагает, что Атлантический и Тихий океаны останутся открытыми, однако Северный Ледовитый океан закроется из-за движения плит. В такой конфигурации большинство континентов, за исключением Антарктиды, постепенно сместятся к северному полушарию и сосредоточатся вблизи Северного полюса. Антарктида останется изолированной на противоположной стороне планеты, окруженная огромным океаном.

К чему приведет новая конфигурация суши

Исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems, показало: различные модели формирования суперконтинентов могут радикально изменить климат.

Если образуется Амасия, смещение суши к полюсам может нарушить глобальную глубинную циркуляцию океанов, которая переносит тепло от экватора. Полюса станут холоднее, а ледяной покров — массивнее, что еще больше усилит охлаждение.

Аурика, наоборот, предполагает более теплый и, вероятно, более сухой мир. Моделирование указывает на повышение температуры примерно на 3 °C и формирование длинных теплых побережий, подобных современным бразильским береговым линиям.

Сценарии столкновения континентов. Фото: Geochemistry, Geophysics, Geosystems

«Однако, ни один мир не будет спокойным. Дуарте предупреждал, что со слиянием континентов виды будут интенсивно конкурировать за ресурсы, что увеличит риск массового вымирания. В сценарии Амазии повсеместное оледенение может уничтожить большую часть жизни на суше, оставив без внимания преимущественно организмы, обитающие в океане», — говорится в статье.

Неизвестные факторы и роль человека

Прогнозы на сотни миллионов лет вперед содержат значительные неопределенности. Специалисты отмечают, что невозможно предсказать, какой будет растительность, которая влияет на климат, атмосферу и отражение солнечного света. Не менее сложно оценить будущие вулканические выбросы CO₂ и изменения в океанической циркуляции.

Исследователь NASA Майкл Вэй отметил, что влияние человеческой деятельности также остается непрогнозируемым. Климатические изменения, загрязнение океанов и накопление пластика могут изменить траекторию развития планеты в долгосрочной перспективе. Он отметил выносливость Земли, подчеркнув, что на протяжении большей части последних четырех миллиардов лет условия на ее поверхности оставались относительно стабильными и умеренными — за исключением непродолжительных экстремальных эпизодов.

«Дуарте поднял последний вопрос относительно выживания. Он сказал, что сам лишь интеллект не гарантирует долгосрочного успеха. Технологические возможности включают способность к самоуничтожению, ссылаясь на ядерное оружие в контексте продолжающейся российско-украинской войны. Чтобы вид просуществовал от 50 до 250 миллионов лет в будущем, предположил он, ему нужно жить в гармонии со своей экосистемой», — указано в статье.

