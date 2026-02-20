- Дата публикации
-
- Категория
- Закуски
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 1 мин
Никто не ожидал: килька в томате с плавленым сырком превращается в идеальную закуску для любого застолья
Килька в томате с плавленым сырком — это то блюдо, которое сразу привлекает внимание на столе. Хотя рецепт невероятно прост, его вкус получается насыщенным и неожиданно интересным. Именно поэтому эта закуска одинаково уместна как для будничных обедов, так и для праздничных ужинов.
Сочетание легкой кислинки томатного соуса с нежной мягкой текстурой плавленого сыра создает гармоничный вкусовой баланс, который нравится даже тем, кто обычно избегает рыбы. Рецептом поделились на сайте «Сенсация».
Ингредиенты
- килька в томате
- 250г
- плавленый сырок
- 100г
- чеснок
- 1 зубчик
- лук
- 1 шт.
- масло
- 1-2 ст. ложки
- соль, перец, любимые специи
- по вкусу
- зелень для украшения
- по желанию
Процесс приготовления:
Кильку измельчить вилкой. Плавленый сыр натереть. Соединить.
Добавить чеснок, мелко нарезанный лук, посолить, поперчить, добавить любимые специи.
На кусок хлеба выложить немного начинки. На сковороде разогреть масло и жарить до золотистой корочки несколько минут. Перед подачей украсить зеленью.
Приятного аппетита!