Никто не ожидал: килька в томате с плавленым сырком превращается в идеальную закуску для любого застолья

Килька в томате с плавленым сырком — это то блюдо, которое сразу привлекает внимание на столе. Хотя рецепт невероятно прост, его вкус получается насыщенным и неожиданно интересным. Именно поэтому эта закуска одинаково уместна как для будничных обедов, так и для праздничных ужинов.