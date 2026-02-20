ТСН в социальных сетях

Никто не ожидал: килька в томате с плавленым сырком превращается в идеальную закуску для любого застолья

Килька в томате с плавленым сырком — это то блюдо, которое сразу привлекает внимание на столе. Хотя рецепт невероятно прост, его вкус получается насыщенным и неожиданно интересным. Именно поэтому эта закуска одинаково уместна как для будничных обедов, так и для праздничных ужинов.

Татьяна Мележик
Килька в томате с плавленым творожком: рецепт

Килька в томате с плавленым сырком: рецепт / © Pixabay

Сочетание легкой кислинки томатного соуса с нежной мягкой текстурой плавленого сыра создает гармоничный вкусовой баланс, который нравится даже тем, кто обычно избегает рыбы. Рецептом поделились на сайте «Сенсация».

Ингредиенты

килька в томате
250г
плавленый сырок
100г
чеснок
1 зубчик
лук
1 шт.
масло
1-2 ст. ложки
соль, перец, любимые специи
по вкусу
зелень для украшения
по желанию

Процесс приготовления:

  1. Кильку измельчить вилкой. Плавленый сыр натереть. Соединить.

  2. Добавить чеснок, мелко нарезанный лук, посолить, поперчить, добавить любимые специи.

  3. На кусок хлеба выложить немного начинки. На сковороде разогреть масло и жарить до золотистой корочки несколько минут. Перед подачей украсить зеленью.

Приятного аппетита!

