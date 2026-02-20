- Дата публикации
Какие дрова нельзя жечь дома: эти виды не согреют и уничтожат здоровье
Неправильный выбор дров может привести к быстрому загрязнению дымохода или даже отравлению.
Многие украинцы сегодня вынуждены пользоваться дровяными печами — кто-то ради экономии, а кто-то из-за перебоев со светом. В то же время важно помнить: не каждая древесина подходит для отопления, ведь разные породы имеют свои свойства и могут влиять как на эффективность обогрева, так и на безопасность.
Об этом пишет baza-drov.
Эксперты рассказали, какие дрова нежелательно использовать для печи, бани и камина, чтобы тепло в доме было не только комфортным, но и безопасным.
Какие дрова не подходят для печи?
Для обычных печей лучше всего выбирать древесину с высокой теплотворностью, низкой влажностью и минимальным количеством смолы. Не стоит отапливать:
ивой — она содержит много влаги и смолы, что быстро загрязняет дымоход;
осиной — дает мало тепла и быстро прогорает;
пихтой — имеет слабую теплоотдачу и образует много дыма.
Какие дрова не стоит использовать в бане?
Топливо для бани должно хорошо держать температуру и быть безопасным для здоровья. Нежелательно применять в бане:
софору — может содержать токсичные вещества;
вяз и пихту — дают много дыма и могут вызвать аллергию;
тополь и иву — это мягкая древесина, которая быстро сгорает и оставляет много золы.
Какие дрова не подходят для камина?
Для камина важны не только тепло, но и чистое горение и красивый вид пламени. Лучше избегать:
липы — содержит много смолы и может засорять дымоход;
лиственницы — горит неравномерно и выделяет много угарного газа;
черемухи и рябины — дают мало тепла и много копоти.
Также с осторожностью следует использовать хвойные породы (сосну, ель, тую), особенно в открытых каминах, ведь из-за смолы они могут «стрелять» во время горения.
Общие советы по выбору дров
Независимо от назначения, не стоит жечь:
сырые или недостаточно высушенные поленья;
трухлявую древесину или старые доски;
окрашенные или покрытые лаком материалы.
Такие дрова дают мало тепла, зато создают много дыма, копоти и неприятного запаха. Кроме того, они быстро засоряют дымоход и могут вредить здоровью.
Правильный выбор древесины — простой способ сделать отопление эффективным, безопасным и комфортным.
К слову, по данным эксперта Сергея Сидорука, топливные брикеты (прессованное биотопливо из древесины или агросырья) горит стабильнее дров (6 — 8 часов) и оставляет меньше золы. В этом году цена топливных брикетов составляет 6 — 10,1 тыс. грн за тонну. Несмотря на более высокую стоимость, они удобнее дров: не требуют сушки и занимают мало места. Отопление дома площадью 100 м² будет стоить примерно 40 тыс. грн за сезон (до 4,5 т топлива).