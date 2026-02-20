Какие дрова нельзя жечь дома: эти виды не согреют и уничтожат здоровье

Дрова / © pexels.com

Многие украинцы сегодня вынуждены пользоваться дровяными печами — кто-то ради экономии, а кто-то из-за перебоев со светом. В то же время важно помнить: не каждая древесина подходит для отопления, ведь разные породы имеют свои свойства и могут влиять как на эффективность обогрева, так и на безопасность.

Об этом пишет baza-drov.

Эксперты рассказали, какие дрова нежелательно использовать для печи, бани и камина, чтобы тепло в доме было не только комфортным, но и безопасным.

Какие дрова не подходят для печи?

Для обычных печей лучше всего выбирать древесину с высокой теплотворностью, низкой влажностью и минимальным количеством смолы. Не стоит отапливать:

ивой — она содержит много влаги и смолы, что быстро загрязняет дымоход;

осиной — дает мало тепла и быстро прогорает;

пихтой — имеет слабую теплоотдачу и образует много дыма.

Какие дрова не стоит использовать в бане?

Топливо для бани должно хорошо держать температуру и быть безопасным для здоровья. Нежелательно применять в бане:

софору — может содержать токсичные вещества;

вяз и пихту — дают много дыма и могут вызвать аллергию;

тополь и иву — это мягкая древесина, которая быстро сгорает и оставляет много золы.

Какие дрова не подходят для камина?

Для камина важны не только тепло, но и чистое горение и красивый вид пламени. Лучше избегать:

липы — содержит много смолы и может засорять дымоход;

лиственницы — горит неравномерно и выделяет много угарного газа;

черемухи и рябины — дают мало тепла и много копоти.

Также с осторожностью следует использовать хвойные породы (сосну, ель, тую), особенно в открытых каминах, ведь из-за смолы они могут «стрелять» во время горения.

Общие советы по выбору дров

Независимо от назначения, не стоит жечь:

сырые или недостаточно высушенные поленья;

трухлявую древесину или старые доски;

окрашенные или покрытые лаком материалы.

Такие дрова дают мало тепла, зато создают много дыма, копоти и неприятного запаха. Кроме того, они быстро засоряют дымоход и могут вредить здоровью.

Правильный выбор древесины — простой способ сделать отопление эффективным, безопасным и комфортным.

К слову, по данным эксперта Сергея Сидорука, топливные брикеты (прессованное биотопливо из древесины или агросырья) горит стабильнее дров (6 — 8 часов) и оставляет меньше золы. В этом году цена топливных брикетов составляет 6 — 10,1 тыс. грн за тонну. Несмотря на более высокую стоимость, они удобнее дров: не требуют сушки и занимают мало места. Отопление дома площадью 100 м² будет стоить примерно 40 тыс. грн за сезон (до 4,5 т топлива).