Які дрова не можна палити вдома: ці види не зігріють і знищать здоров’я
Неправильний вибір дров може призвести до швидкого забруднення димоходу або навіть отруєння.
Чимало українців сьогодні змушені користуватися дров’яними печами — хтось задля економії, а хтось через перебої зі світлом. Водночас важливо пам’ятати: не кожна деревина підходить для опалення, адже різні породи мають свої властивості й можуть впливати як на ефективність обігріву, так і на безпеку.
Про це пише baza-drov.
Експерти розповіли, які дрова небажано використовувати для печі, лазні та каміна, щоб тепло у домі було не лише комфортним, а й безпечним.
Які дрова не підходять для печі?
Для звичайних печей найкраще обирати деревину з високою теплотворністю, низькою вологістю та мінімальною кількістю смоли. Не варто опалювати:
вербою — вона містить багато вологи й смоли, що швидко забруднює димохід;
осикою — дає мало тепла і швидко прогорає;
ялицею — має слабку тепловіддачу та утворює багато диму.
Які дрова не варто використовувати в лазні?
Паливо для лазні повинно добре тримати температуру та бути безпечним для здоров’я. Небажано застосовувати:
софору — може містити токсичні речовини;
в’яз і ялицю — дають багато диму та можуть викликати алергію;
тополю й вербу — це м’яка деревина, яка швидко згорає та залишає багато золи.
Які дрова не підходять для каміна?
Для каміна важливі не лише тепло, а й чисте горіння та гарний вигляд полум’я. Краще уникати:
липи — містить багато смоли та може засмічувати димохід;
модрини — горить нерівномірно та виділяє багато чадного газу;
черемхи й горобини — дають мало тепла й багато кіптяви.
Також із обережністю слід використовувати хвойні породи (сосну, ялину, тую), особливо у відкритих камінах, адже через смолу вони можуть «стріляти» під час горіння.
Загальні поради щодо вибору дров
Незалежно від призначення, не варто палити:
сирі або недостатньо висушені поліна;
трухляву деревину чи старі дошки;
пофарбовані або вкриті лаком матеріали.
Такі дрова дають мало тепла, зате створюють багато диму, кіптяви та неприємного запаху. Крім того, вони швидко засмічують димохід і можуть шкодити здоров’ю.
Правильний вибір деревини — простий спосіб зробити опалення ефективним, безпечним і комфортним.
До слова, за даними експерта Сергія Сидорука, паливні брикети (пресоване біопаливо з деревини чи агросировини) горить стабільніше за дрова (6 — 8 годин) і лишає менше золи. Цього року ціна паливних брикетів становить 6 — 10,1 тис. грн за тонну. Попри вищу вартість, вони зручніші за дрова: не потребують сушіння та займають мало місця. Опалення будинку площею 100 м² коштуватиме приблизно 40 тис. грн за сезон (до 4,5 т палива).