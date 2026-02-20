Які дрова не можна палити вдома: ці види не зігріють і знищать здоров’я

Дрова / © pexels.com

Чимало українців сьогодні змушені користуватися дров’яними печами — хтось задля економії, а хтось через перебої зі світлом. Водночас важливо пам’ятати: не кожна деревина підходить для опалення, адже різні породи мають свої властивості й можуть впливати як на ефективність обігріву, так і на безпеку.

Про це пише baza-drov.

Експерти розповіли, які дрова небажано використовувати для печі, лазні та каміна, щоб тепло у домі було не лише комфортним, а й безпечним.

Які дрова не підходять для печі?

Для звичайних печей найкраще обирати деревину з високою теплотворністю, низькою вологістю та мінімальною кількістю смоли. Не варто опалювати:

вербою — вона містить багато вологи й смоли, що швидко забруднює димохід;

осикою — дає мало тепла і швидко прогорає;

ялицею — має слабку тепловіддачу та утворює багато диму.

Які дрова не варто використовувати в лазні?

Паливо для лазні повинно добре тримати температуру та бути безпечним для здоров’я. Небажано застосовувати:

софору — може містити токсичні речовини;

в’яз і ялицю — дають багато диму та можуть викликати алергію;

тополю й вербу — це м’яка деревина, яка швидко згорає та залишає багато золи.

Які дрова не підходять для каміна?

Для каміна важливі не лише тепло, а й чисте горіння та гарний вигляд полум’я. Краще уникати:

липи — містить багато смоли та може засмічувати димохід;

модрини — горить нерівномірно та виділяє багато чадного газу;

черемхи й горобини — дають мало тепла й багато кіптяви.

Також із обережністю слід використовувати хвойні породи (сосну, ялину, тую), особливо у відкритих камінах, адже через смолу вони можуть «стріляти» під час горіння.

Загальні поради щодо вибору дров

Незалежно від призначення, не варто палити:

сирі або недостатньо висушені поліна;

трухляву деревину чи старі дошки;

пофарбовані або вкриті лаком матеріали.

Такі дрова дають мало тепла, зате створюють багато диму, кіптяви та неприємного запаху. Крім того, вони швидко засмічують димохід і можуть шкодити здоров’ю.

Правильний вибір деревини — простий спосіб зробити опалення ефективним, безпечним і комфортним.

До слова, за даними експерта Сергія Сидорука, паливні брикети (пресоване біопаливо з деревини чи агросировини) горить стабільніше за дрова (6 — 8 годин) і лишає менше золи. Цього року ціна паливних брикетів становить 6 — 10,1 тис. грн за тонну. Попри вищу вартість, вони зручніші за дрова: не потребують сушіння та займають мало місця. Опалення будинку площею 100 м² коштуватиме приблизно 40 тис. грн за сезон (до 4,5 т палива).