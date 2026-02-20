Апартаменти на Балі та брендовий одяг на 2,5 млн: начальник продслужби ЗСУ отримав нову підозру

Працівники ДБР повідомили про нові підозри начальнику продовольчої служби однієї з військових частин / © Державне бюро розслідувань

Справа про «брудні» мільйони в армії отримала продовження: начальнику продовольчої служби тилу однієї з бригад Збройних сил оголосили чергові підозри. Слідство встановило нові факти легалізації майна та стрімкого незаконного збагачення тиловика.

Про це повідомляють пресслужби ДБР та ОГП.

Під час розслідування провадження про масштабну корупційну схему під час постачання харчів для бойових підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області слідчі встановили, що у 2024 році один з фігурантів — майор придбав елітні апартаменти на острові Балі вартістю 190 тисяч доларів, кажуть у ДБР. Крім того, лише в одному з брендових магазинів Дніпра він витратив на одяг майже 2,5 млн гривень.

За даними джерела УП, йдеться про начальника продслужби 25-ї бригади ДШВ Костянтина Свірідова.

За попередніми підрахунками, вартість активів, набутих офіцером, перевищує 10 млн гривень. Остаточну суму встановлять у межах досудового розслідування.

Розкішний спосіб життя був пов’язаний зі схемою розкрадання коштів, виділених на харчування військовослужбовців. Посадовець діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника. 17 лютого працівники ДБР повідомили йому про нові підозри.

Загалом майору інкримінують шахрайство, одержання неправомірної вигоди службовою особою, ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, незаконне збагачення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368, ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 209 КК України).

Суд обрав начальнику продслужби запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 9 млн гривень. Із зали суду його направили на гауптвахту.

Найближчим часом відбудеться розгляд клопотання про арешт майна.

Раніше ми писали про те, як бійців ЗСУ годували гнилими овочами: ДБР викрило мільйонну схему на харчах для армії. Тоді і затримали начальника продслужби, який отримував до 50% «відкатів» від постачальників. Під час обшуків у фігуранта вилучили майно вартістю понад 8 млн грн.