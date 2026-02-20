Що посіяти на городі весною, щоб завжди отримувати багатий урожай: як підвищити родючість ґрунту

Які найкращі сидерати для родючості ґрунту / © pixabay.com

Земля після зими потребує відновлення, бо поживні речовини вимиваються, структура ґрунту ущільнюється, а корисні мікроорганізми слабшають. Саме тому досвідчені городники все частіше звертаються до сидератів — рослин, здатних природним шляхом оздоровити ґрунт. Весняний посів цих культур допомагає накопичити азот, посилити біологічну активність землі та створити ідеальні умови для вирощування овочів. Розповідаємо, які сидерати працюють найефективніше саме навесні.

Фацелія

Фацелію вважають королевою сидератів, і не дарма. Вона росте надзвичайно швидко, формує пишну зелену масу та легко пригнічує бур’яни.

Переваги фацелії:

збагачує ґрунт органікою;

розпушує землю кореневою системою;

нейтралізує кислотність і робить ґрунт більш структурним;

приваблює корисних комах, які знищують шкідників.

Це ідеальний варіант для ділянок, що втратили легкість і потребують комплексного оздоровлення.

Гірчиця біла

Весною гірчиця росте особливо активно. Її коріння здатне пробивати навіть важкі, ущільнені ґрунти та робить їх пухкими.

Переваги гірчиці:

знищує збудників ґрунтових хвороб;

стримує розвиток нематод;

швидко нарощує зелену масу, яку легко заорювати;

захищає поверхню ґрунту від пересихання та ерозії.

Для городників, які не хочуть використовувати хімію, це один із найкращих сидератів.

Люпин

Люпин — справжній чемпіон серед сидератів по накопиченню азоту. Він працює як живе добриво, насичуючи землю елементами, що потрібні для росту більшості культур.

Переваги люпину:

глибоке коріння розпушує ґрунт і витягує мікроелементи з нижніх шарів;

збагачує землю азотом, фосфором та кальцієм;

помітно покращує родючість ґрунту вже за один сезон;

підходить як попередник практично для всіх овочів.

Люпин спеціально висівають на ділянках, які тривалий час не підживлювались або втратили свою родючість.