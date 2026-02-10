Заготовка дров: где можно купить их официально

Заготовка дров

Реклама

Зима проходит, однако из-за продолжительных морозов многие хозяева столкнулись с проблемой — запасы топлива иссякают быстрее, чем ожидалось. Когда в доме становится прохладно, а до стабильного весеннего тепла еще далеко, возникает вопрос быстрого и законного пополнения запасов древесины.

Как официально приобрести дрова через государственный сервис

Наиболее надежным способом является использование специализированного государственного портала «ДроваЄ». Этот ресурс позволяет заказать необходимый объем топлива онлайн напрямую в лесных хозяйствах, избегая посредников и переплат.

Процесс оформления заказа состоит из нескольких простых шагов:

Реклама

Авторизация. Необходимо зайти на сайт «ДроваЄ» и подтвердить личность через систему ID.GOV.UA (например, с помощью BankID). Выбор локации. После ввода адреса доставки система автоматически предложит ближайшие доступные лесничества. Оформление заявки. Выберите тип древесины, ее объем и отправьте запрос поставщику. Уточнение деталей. Дождитесь звонка от представителя лесхоза для подтверждения заказа. Оплата. Расчет производится онлайн в личном кабинете пользователя.

Важные нюансы закупки:

Действует лимит — один человек может приобрести до 15 кубометров дров в год.

Доставка оплачивается отдельно, а ее стоимость зависит от расстояния до вашего населенного пункта.

При получении заказа обязательно необходимо предъявить паспорт и идентификационный код.

Такой способ покупки гарантирует прозрачность сделки и поможет поддержать комфортную температуру в вашем доме до завершения холодов.