Заготовка дров: где можно купить их официально

Как купить дрова официально.

Заготовка дров

Зима проходит, однако из-за продолжительных морозов многие хозяева столкнулись с проблемой — запасы топлива иссякают быстрее, чем ожидалось. Когда в доме становится прохладно, а до стабильного весеннего тепла еще далеко, возникает вопрос быстрого и законного пополнения запасов древесины.

Как официально приобрести дрова через государственный сервис

Наиболее надежным способом является использование специализированного государственного портала «ДроваЄ». Этот ресурс позволяет заказать необходимый объем топлива онлайн напрямую в лесных хозяйствах, избегая посредников и переплат.

Процесс оформления заказа состоит из нескольких простых шагов:

  1. Авторизация. Необходимо зайти на сайт «ДроваЄ» и подтвердить личность через систему ID.GOV.UA (например, с помощью BankID).

  2. Выбор локации. После ввода адреса доставки система автоматически предложит ближайшие доступные лесничества.

  3. Оформление заявки. Выберите тип древесины, ее объем и отправьте запрос поставщику.

  4. Уточнение деталей. Дождитесь звонка от представителя лесхоза для подтверждения заказа.

  5. Оплата. Расчет производится онлайн в личном кабинете пользователя.

Важные нюансы закупки:

  • Действует лимит — один человек может приобрести до 15 кубометров дров в год.

  • Доставка оплачивается отдельно, а ее стоимость зависит от расстояния до вашего населенного пункта.

  • При получении заказа обязательно необходимо предъявить паспорт и идентификационный код.

Такой способ покупки гарантирует прозрачность сделки и поможет поддержать комфортную температуру в вашем доме до завершения холодов.

