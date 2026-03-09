Вчені назвали тварину з найбільшою пащею у світі: який вигляд має цей гігант (відео)

Кит / © Pixabay

Абсолютним рекордсменом за розміром пащі серед усіх живих істот на планеті став гренландський кит (Balaena mysticetus). Голова цього велетня становить третину всього тіла. А його рот настільки величезний, що в ньому могли б поміститися два баскетболісти зростом з Майкла Джордана, поставлені один на одного.

Про це пише Iflscience.

Гренландські кити — одні з найважчих ссавців на Землі. При довжині тіла до 20 метрів їхня вага може сягати 90 тонн. Саме пропорції роблять цей вид унікальним: голова кита є найбільшою серед усіх китоподібних, а паща сягає 5 метрів у довжину та 2,5 метрів у ширину.

Як працює цей гігантський «фільтр»

Під час полювання на криль та дрібну рибу кит здатний розкривати рот на висоту до 4 метрів. Такий об’єм необхідний тварині для виживання. За оцінками вчених, гренландському киту потрібно з’їдати близько 100 тонн їжі щороку.

Ефективно фільтрувати таку кількість поживи допомагають унікальні вусаті пластини. Вони виготовлені з кератину і звисають з верхньої щелепи. Довжина пластин гренландського кита є рекордною — від 5 до 6 метрів. Система працює як сито: випускає воду, але надійно утримує їжу всередині.

Гренландські кити. / © Wikimedia Commons

Ссавець-довгожитель

Окрім величезної пащі, цей вид утримує ще один вражаючий титул. Гренландські кити — найбільші довгожителі серед ссавців на планеті. Вважається, що вони здатні прожити понад 200 років.

Наразі наука лише починає досліджувати секрети їхнього довголіття, а також інші біологічні особливості, які дозволяють цим гігантам процвітати в арктичних водах.

