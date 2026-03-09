- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 51
- Час на прочитання
- 2 хв
Вчені назвали тварину з найбільшою пащею у світі: який вигляд має цей гігант (відео)
Гренландський кит встановив світовий рекорд за розміром голови та пащі.
Абсолютним рекордсменом за розміром пащі серед усіх живих істот на планеті став гренландський кит (Balaena mysticetus). Голова цього велетня становить третину всього тіла. А його рот настільки величезний, що в ньому могли б поміститися два баскетболісти зростом з Майкла Джордана, поставлені один на одного.
Про це пише Iflscience.
Гренландські кити — одні з найважчих ссавців на Землі. При довжині тіла до 20 метрів їхня вага може сягати 90 тонн. Саме пропорції роблять цей вид унікальним: голова кита є найбільшою серед усіх китоподібних, а паща сягає 5 метрів у довжину та 2,5 метрів у ширину.
Як працює цей гігантський «фільтр»
Під час полювання на криль та дрібну рибу кит здатний розкривати рот на висоту до 4 метрів. Такий об’єм необхідний тварині для виживання. За оцінками вчених, гренландському киту потрібно з’їдати близько 100 тонн їжі щороку.
Ефективно фільтрувати таку кількість поживи допомагають унікальні вусаті пластини. Вони виготовлені з кератину і звисають з верхньої щелепи. Довжина пластин гренландського кита є рекордною — від 5 до 6 метрів. Система працює як сито: випускає воду, але надійно утримує їжу всередині.
Ссавець-довгожитель
Окрім величезної пащі, цей вид утримує ще один вражаючий титул. Гренландські кити — найбільші довгожителі серед ссавців на планеті. Вважається, що вони здатні прожити понад 200 років.
Наразі наука лише починає досліджувати секрети їхнього довголіття, а також інші біологічні особливості, які дозволяють цим гігантам процвітати в арктичних водах.
Нагадаємо, біологи виявили в абсолютній темряві печер Нью-Мексико унікальні мікроби, що живляться невидимим інфрачервоним світлом. Це відкриття доводить, що життя може процвітати навіть на найхолодніших планетах Галактики.
Раніше ми писали, що у тропічних лісах Індонезії знайшли змію, яка перевершила всі відомі рекорди. Сітчастий пітон довжиною понад 7 метрів став найдовшим серед коли-небудь виміряних у природі.