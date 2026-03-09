Григорій Решетнік потрапив у гучний скандал: ведучого різко розкритикували через вітання з 8 Березня

Григорій Решетнік / © пресслужба каналу "1+1"

Український телеведучий Григорій Решетнік опинився у центрі гучної дискусії в соцмережах після привітання з 8 Березня. Після хвилі критики він вирішив відреагувати окремим дописом, однак і це не допомогло вгамувати обговорення.

Суперечка розгорілася на платформі Threads. Спочатку ведучий опублікував привітання, де назвав 8 березня «святом весни» і побажав жінкам, аби поруч із ними була людина, яка зможе забезпечити їх генератором, повним баком пального, подарунками та квітами. Таке формулювання частина користувачів сприйняла як застаріле уявлення про роль жінок. У коментарях почали нагадувати, що 8 березня насамперед пов’язане з боротьбою за права та рівність.

Допис Григорія Решетніка у Тhreads / © instagram.com/grisha_reshetnik

Під першим дописом швидко з’явилися сотні реакцій. Деякі користувачі писали: «Ще один доказ того, що настав час переглянути, кого ми вважаємо лідерами думок… Грішо, цей день про рівність, тож було б гарно побажати, аби жінки могли самі себе усім забезпечувати і не мали в тому ніяких перешкод». Інші реагували ще різкіше: «Клас! Привітання жінкам, ніби вони неповноцінні й не можуть самі забезпечувати себе» або «Свято весни було 1 березня. Який стосунок має День боротьби за права жінок до свята весни?».

Щоправда, були й ті, кому привітання не здалося дивним і скандальним. Вони стримано відповідали вдячністю Григорію, не провокуючи дискусію розгорятися ще дужче.

Після хвилі критики Григорій Решетнік вирішив звернутися до підписників ще раз і опублікував новий допис. У ньому він написав: «Всіх, для кого це не свято — вітаю з Міжнародним днем боротьби за права жінок! Будьте сильними, рівними, незламними, незалежними!».

Допис Григорія Решетніка у Тhreads / © instagram.com/grisha_reshetnik

Втім, друга публікація також не зупинила обговорення. Під нею користувачі продовжили активно коментувати ситуацію, а частина підписників іронічно переінакшувала слова телеведучого. Наприклад, у відповідь писали: «Навзаєм! І вас зі святом весни, і вам людину поруч, яка зможе вас забезпечити генератором і теплотою, квітами і подарунками, бо ви народжені, аби бути щасливим!».

Попри спробу змінити тон розмови, новий допис лише підживив дискусію, і тема привітання телеведучого продовжила активно обговорюватися в Мережі. Водночас знайшлися й прихильники, що стали на захист ведучого та пояснювали коментаторам, що ці слова написані без наміру дискредитувати жінок у суспільстві.

