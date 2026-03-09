ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
2 хв

Григорій Решетнік потрапив у гучний скандал: ведучого різко розкритикували через вітання з 8 Березня

Телеведучий оприлюднив привітання для жінок, проте невдовзі був змушений виправдати цей вчинок.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Григорій Решетнік

Григорій Решетнік / © пресслужба каналу "1+1"

Український телеведучий Григорій Решетнік опинився у центрі гучної дискусії в соцмережах після привітання з 8 Березня. Після хвилі критики він вирішив відреагувати окремим дописом, однак і це не допомогло вгамувати обговорення.

Суперечка розгорілася на платформі Threads. Спочатку ведучий опублікував привітання, де назвав 8 березня «святом весни» і побажав жінкам, аби поруч із ними була людина, яка зможе забезпечити їх генератором, повним баком пального, подарунками та квітами. Таке формулювання частина користувачів сприйняла як застаріле уявлення про роль жінок. У коментарях почали нагадувати, що 8 березня насамперед пов’язане з боротьбою за права та рівність.

Допис Григорія Решетніка у Тhreads / © instagram.com/grisha_reshetnik

Допис Григорія Решетніка у Тhreads / © instagram.com/grisha_reshetnik

Під першим дописом швидко з’явилися сотні реакцій. Деякі користувачі писали: «Ще один доказ того, що настав час переглянути, кого ми вважаємо лідерами думок… Грішо, цей день про рівність, тож було б гарно побажати, аби жінки могли самі себе усім забезпечувати і не мали в тому ніяких перешкод». Інші реагували ще різкіше: «Клас! Привітання жінкам, ніби вони неповноцінні й не можуть самі забезпечувати себе» або «Свято весни було 1 березня. Який стосунок має День боротьби за права жінок до свята весни?».

Щоправда, були й ті, кому привітання не здалося дивним і скандальним. Вони стримано відповідали вдячністю Григорію, не провокуючи дискусію розгорятися ще дужче.

Після хвилі критики Григорій Решетнік вирішив звернутися до підписників ще раз і опублікував новий допис. У ньому він написав: «Всіх, для кого це не свято — вітаю з Міжнародним днем боротьби за права жінок! Будьте сильними, рівними, незламними, незалежними!».

Допис Григорія Решетніка у Тhreads / © instagram.com/grisha_reshetnik

Допис Григорія Решетніка у Тhreads / © instagram.com/grisha_reshetnik

Втім, друга публікація також не зупинила обговорення. Під нею користувачі продовжили активно коментувати ситуацію, а частина підписників іронічно переінакшувала слова телеведучого. Наприклад, у відповідь писали: «Навзаєм! І вас зі святом весни, і вам людину поруч, яка зможе вас забезпечити генератором і теплотою, квітами і подарунками, бо ви народжені, аби бути щасливим!».

Попри спробу змінити тон розмови, новий допис лише підживив дискусію, і тема привітання телеведучого продовжила активно обговорюватися в Мережі. Водночас знайшлися й прихильники, що стали на захист ведучого та пояснювали коментаторам, що ці слова написані без наміру дискредитувати жінок у суспільстві.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показала подарунок від доньок. З нагоди 8 Березня дівчата підготували для мами сюрприз.

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie