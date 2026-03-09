Чому коти завжди приземляються на лапи: вчені пояснили загадку, яка дивувала століттями

Чому коти майже завжди падають на лапи / © pexels.com

Вчені пояснили одну з найвідоміших загадок природи, а саме, чому коти майже завжди приземляються на лапи, навіть якщо падають з висоти.

Результати дослідження науковців з університету Ямагуті в Японії опублікували у науковому журналі The Anatomical Record.

Протягом сотень років фізики та біологи намагалися зрозуміти так звану «проблему падаючого кота» — як тварині вдається швидко перевернутися у повітрі без зовнішнього поштовху.

Дослідники дійшли висновку, що ключ до цієї здатності — надзвичайно гнучкий грудний відділ хребта котів, який розташований у середній частині спини.

Як здійснювали експеримент

Під час експерименту науковці дослідили хребти п’яти котів і встановили, що грудний відділ приблизно утричі гнучкіший за поперековий. Саме ця особливість дозволяє тварині дуже швидко розвертати верхню частину тіла у повітрі.

«Грудний відділ хребта легко обертається. Цей рух допомагає повернути й поперек, що дозволяє коту зорієнтувати тіло та приземлитися на лапи», — пояснив керівник дослідження доктор Ясуо Хігураші.

Дослідники також проаналізували відео падіння двох дорослих котів з висоти приблизно одного метра. Виявилося, що верхня частина тіла повертається на частки секунди швидше, ніж задня.

Це підтверджує так звану модель «згрупуватися і повернутися». Коли кіт падає, він підтягує передні лапи, швидко обертаючи верхню частину тіла, а задні лапи розпрямляє, щоб уповільнити рух нижньої частини.

Після цього тварина повторює рух у зворотному порядку, вирівнюючи тіло перед приземленням.

Хоча закони фізики свідчать, що тіло не може почати обертатися без зовнішнього імпульсу, коти обходять це правило, обертаючи верхню та нижню частини тіла у протилежних напрямках, що дозволяє їм зберігати баланс і приземлятися на лапи.

Нагадаємо, раніше йшлося про таємницю муркотіння котів. Адже це унікальний феномен, який поєднує комунікацію, самозаспокоєння та цілющу дію.

Також було розкрито неймовірні секрети зору котів, про які ви не здогадувалися. Виявилося, що у тварин же ця система набагато різноманітніша. більшість ссавців мають лише дві, тоді як птахи та деякі рептилії володіють чотирма або п’ятьма, відкриваючи доступ навіть до ультрафіолету.