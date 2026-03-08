ТСН у соціальних мережах

Наталія Могилевська розчулила сюрпризом від доньок на 8 Березня

Артистка показала, як дівчатка привітали її зі святом.

Наталія Могилевська з доньками

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська розчулила, який сюрприз їй зробили доньки на 8 Березня.

Виконавиця не залишилась без приємних подарунків. В Instagram артистка поділилась, що поки готувала презенти донькам, вони й самі затіяли для неї сюрприз. Мішель та Соня пробрались до маминої кімнати, аби там все прибрати.

Після цього, дівчатка взялись готувати сюрприз. Вони виклали з білих пелюсток троянд серце, помістили посередині піднос, на якому теж красувались квіти та запалені свічки. Донечки принесли Наталії Могилевській каву в ліжко. До речі, чашка теж була незвичайною. На ній були надруковані фото артистки з донечками.

"З весною вас, дівчатка. Поки я готувала подарунки моїм дівчатам, вони тихенько пробрались в мою спальню і привітали мене. Я бажаю, щоб сьогодні кожна з вас отримала подарунок і нехай весна завжди обіймає вас любов'ю", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показувала, як молодша донечка збиралась із нею на гастролі. Співачка виконала обіцянку, яка дала Соні.

