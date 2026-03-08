Багаторука істота століттями ховалася в океані Антарктиди: що про неї відомо

Південний океан біля Антарктиди / © Pixabay

У крижаних водах Південного океану біля Антарктиди дослідники виявили дивну істоту, яка зовні нагадує величезну полуницю з багатьма гнучкими щупальцями. Цей раніше невідомий вид став справжнім відкриттям для біологів, які роками вивчають приховане життя на екстремальних глибинах.

Про це повідомляє Daily Galaxy.

Новий вид отримав офіційну назву Promachocrinus fragarius, або антарктична полунична зірка. Центральне тіло цієї істоти справді нагадує формою та фактурою ягоду полуниці.

Проте замість листків у неї — від 10 до 20 довгих та рухливих променів, що дозволяють істоті маневрувати у воді.

Створіння належить до родини морських лілій — групи давніх безхребетних, що мешкають на глибинах від 19 до майже 2000 метрів.

Фото: Greg W. Rouse

Виявлення цього виду стало результатом масштабної експедиції, яка тривала майже десятиліття і була спрямована на пошук «невловимого біорізноманіття» Антарктики, де через екстремальний холод та тиск еволюція створює унікальні форми життя.

Південний океан залишається одним із найменш досліджених місць на планеті. Низькі температури та величезні глибини сприяють появі видів, які здатні виживати у способи, що досі залишаються загадкою для науки. Наразі в межах цієї ініціативи вченим вдалося ідентифікувати чотири нових види, кожен з яких має унікальні адаптивні механізми.

Кожна така знахідка доводить, що під товщею криги існує цілий світ, який функціонує за власними правилами.

Нагадаємо, раніше учені ідентифікували унікальний вид наземних тварин, який виживає в екстремальних умовах Антарктиди. Антарктична мошка (Belgica antarctica) втратила крила у процесі еволюції, оскільки польоти в умовах антарктичних штормів призводили б до неминучої загибелі та надмірних енерговитрат.