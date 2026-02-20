Не просто повторюють слова: вчені знайшли ознаки мови у диких папуг

Папуги / © Associated Press

Вчені з США з’ясували, що папуги з Центральної Америки спілкуються значно складніше, ніж ми думали. Вивчаючи жовтошийних амазонів, дослідники змогли краще зрозуміти, як мислять ці птахи. Результати дослідження свідчать: вокалізація цих птахів — це не просто набір звуків, а структурована система, що нагадує людську мову.

Про це пише Popsci.

Лексикон та правила «граматики»

Професорка біології Крістін Далін разом із колегами проаналізувала дуети папуг за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення Voyant і виявила кілька фундаментальних особливостей їхнього спілкування.

Дослідники встановили, що птахи мають багатий словниковий запас із щонайменше 36 різних типів сигналів, які вони поєднують між собою за певними синтаксичними правилами, подібними до людської мови.

Прикладом цього є стійкі зв’язки між конкретними «словами», як у нашому вжитку слів «трава» та «зелена». Водночас спілкування папуг залишається надзвичайно гнучким і варіативним, що дозволяє птахам адаптувати свої діалоги до різних ситуацій, попри дотримання загальних структурних правил.

Вид під загрозою зникнення

Дослідники наголошують, що вражаючі розумові та вокальні здібності папуг існують не лише в неволі, де вони копіюють людей, а є життєво необхідними в дикій природі.

Наразі жовтошийні амазони перебувають під критичною загрозою зникнення. Крім кліматичних змін та втрати середовища проживання, найбільшої шкоди виду завдає незаконний вилов для продажу як домашніх тварин.

«Ми сподіваємося, що це дослідження підкреслить унікальність цього виду. Вкрай важливо, щоб люди цінували їх у природному середовищі та не намагалися перетворити на живі іграшки», — зазначає Крістін Далін.

