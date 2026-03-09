ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
83
1 хв

Відключення світла 10 березня: які графіки застосують

Графіки відключення світла діятимуть в Україні у вівторок, 10 березня.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У вівторок, 10 березня, в низці областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

За словами енергетиків, обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислового сектору, та триватимуть з 08:00 до кінця доби. Причиною запровадження лімітів стали наслідки чергових російських ракетно-дронових атак на об’єкти критичної інфраструктури. Це і спричинило дефіцит потужності в енергосистемі.

Для промислових об’єктів додатково передбачено застосування графіків обмеження потужності.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зауважили в «Укренерго».

Попри вимушені заходи, фахівці закликають громадян до ощадливого споживання електроенергії у періоди, коли вона з’являється за графіком.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні після ударів РФ застостовуються аварійні відключення.

Раніше йшлося про те, що в Україні планують не застосовувати графіки відключень для споживачів на лініях, де працює власна або розподілена генерація.

Окрім цього, в Україні 9 березня можуть діяти графіки відключення електроенергії. Енергетики оприлюднили актуальну інформацію щодо можливих обмежень світла та порадили перевіряти розклад для кожної області окремо.

