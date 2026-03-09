- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 83
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла 10 березня: які графіки застосують
Графіки відключення світла діятимуть в Україні у вівторок, 10 березня.
У вівторок, 10 березня, в низці областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
За словами енергетиків, обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислового сектору, та триватимуть з 08:00 до кінця доби. Причиною запровадження лімітів стали наслідки чергових російських ракетно-дронових атак на об’єкти критичної інфраструктури. Це і спричинило дефіцит потужності в енергосистемі.
Для промислових об’єктів додатково передбачено застосування графіків обмеження потужності.
«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зауважили в «Укренерго».
Попри вимушені заходи, фахівці закликають громадян до ощадливого споживання електроенергії у періоди, коли вона з’являється за графіком.
Відключення світла в Україні — останні новини
Нагадаємо, в Україні після ударів РФ застостовуються аварійні відключення.
Раніше йшлося про те, що в Україні планують не застосовувати графіки відключень для споживачів на лініях, де працює власна або розподілена генерація.
Окрім цього, в Україні 9 березня можуть діяти графіки відключення електроенергії. Енергетики оприлюднили актуальну інформацію щодо можливих обмежень світла та порадили перевіряти розклад для кожної області окремо.