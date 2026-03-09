Весна набирає обертів: де буде до +17, а в яких областях варто чекати на заморозки та ожеледицю

До України прийшло весняне потепління / © pexels.com

До України прийшло весняне потепління, яке приніс із собою потужний антициклон.

Найближчими днями по всій країні встановиться сонячна та суха погода, хоча температурні показники в регіонах будуть помітно відрізнятися.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що завтра в Україні очікується «антициклональний характер погоди». Тобто, 10 березня в країні буде сонячна та тепла погода без опадів.

Максимальна температура повітря у вівторок становитиме в західних, центральних областях та в південній частині — від +12 до +17 градусів тепла, у північних та східних областях температура повітря коливатиметься від +10 до +14 градусів тепла, на північному сході — від +9 до +12 градусів вище нуля. Вітер дутиме з південного заходу, буде помірним однак часом поривчастим.

В Українському гідрометцентрі зазначають, що найближчої доби в Україні пануватиме антициклон, тому опадів не передбачається.

Вночі 10 березня температура повітря коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до +15 градусів тепла, на заході та півдні місцями до +17 градусів тепла.

На Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах буде дещо прохолодніше — в межах від +6 до +11 градусів тепла.

Прогноз погоди по території України на добу 10 березня / © Укргідрометцентр

Водночас, за даними Укргідрометцентру найближчими днями опадів в Україні не передбачається.

«10-12 березня в Україні спокійну по-весняному приємну погоду продовжуватиме зумовлюватиме поле високого тиску, наша територія залишатиметься поза увагою атмосферних фронтів, тому опадів не чекаємо», — йдеться у повідомленні.

Якої погоди очікувати в Україні до кінця тижня

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зауважив, що до України уже завітало справжнє весняне тепло — сонячне та без опадів. Синоптик зазначає, що в Україні зараз спостерігаються типові для міжсезоння «гойдалки»: поки вдень повітря прогрівається до +10 градусів тепла, вночі ще тримається легкий мороз — від -1 до -4 градусів морозу.

Метеоролог зауважує, що вже наступного тижня весна набере обертів. Завдяки впливу антициклону денна температура стрімко піде вгору. Хоча через нічне вихолоджування вечори залишатимуться прохолодними, заморозки поступово відступлять.

Як зазначає Постригань, середньодобова температура до кінця тижня зросте до +7 градусів тепла. Вночі очікується до +5 градусів тепла, а вдень від +10 до +15 градусів тепла.

У п’ятницю, 13 березня, сонце пригріє ще дужче — місцями повітря розжариться до +17. За словами синоптика, такий температурний режим відповідає кліматичній нормі кінця березня або навіть початку квітня. Водночас у нічні та ранкові години можливі тумани.

На вихідних синоптична ситуація почне змінюватися. Антициклон залишить територію країни, а східні вітри принесуть із собою перше помітне похолодання.

Українців попереджають про ризик підтоплень

Синоптики попереджають, що найближчими днями на річках басейну Прип’яті очікується подальше підвищення рівня води на 10–30 см порівняно з показниками ранку 9 березня.

Зокрема, на річці Стохід біля Любешева можливий початковий вихід води на заплаву. Водночас на річках Уборть, Горинь та у верхів’ї Прип’яті шар води на заплавах може збільшитися. Через ризик підтоплень оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

Синоптики попереджають, що найближчими днями на річках басейну Прип’яті очікується подальше півищення рівня води / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та Київській області 10 березня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Опадів не передбачається

Температура по області вночі становитиме:

вночі — від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу;

вдень — від +10 до +15 градусів тепла.

За даними порталу Sinoptik, у Києві 10 березня день буде ясним. Істотних опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від +3 до +6 градусів вночі, вдень — від +6 до +13.

Прогноз погоди у Києві 10 березня / © скриншот

Погода в Одесі

У вівторок, 10 березня, на території Одеської області очікується мінлива хмарність без опадів. Протягом доби дутиме помірний південний або південно-східний вітер зі швидкістю 5–11 м/с. Вночі та вранці водіям варто бути обережними, оскільки на автошляхах подекуди спостерігатиметься серпанок із видимістю до 1–2 кілометрів.

Температурний режим в регіоні буде досить контрастним. У районах області вночі повітря становитиме -3 нижче нуля, проте вдень сонце прогріє землю до комфортних +17 градусів тепла.

Безпосередньо в Одесі та вздовж узбережжя буде прохолодніше: нічна температура триматиметься в межах від 0 до +2 градусів тепла, а денна не перевищить +9 градусів тепла.

Морська вода залишається холодною — близько +3. +4 градусів тепла. На морі метеорологи прогнозують легке хвилювання, а рівень води залишатиметься в межах норми.

Погода в Харкові

На Харківщині 10 березня переважатиме хмарна погода із короткочасними проясненнями, без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі — від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу;

вдень від +9 до +14 градусів тепла.

У Харкові стовпчики термометра показуватимуть від +2 градусів тепла вночі до +12 градусів тепла вдень.

Погода у Дніпрі

На 10 березня у Дніпрі та по всій області синоптики прогнозують ясну та по-справжньому весняну погоду. Завдяки впливу антициклону небо залишатиметься малохмарним, а опадів протягом доби не очікується. Вітер дутиме з південного заходу з помірною швидкістю 5–10 м/с.

Температурний режим у регіоні продемонструє суттєві добові коливання. У нічні години по області стовпчики термометрів покажуть від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а в самому Дніпрі температура опуститься до -2 градусів морозу. Проте вдень сонце швидко прогріє повітря: у місті очікується від +14 до +15 градусів тепла, а в окремих районах області температура сягне позначки +16.

Така тепла та суха погода без значних змін триматиметься протягом усього тижня.

Прогноз погоди на Дніпропетровщині упродовж тижня / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині продовжує панувати весняне тепло, зумовлене полем підвищеного атмосферного тиску. Протягом усього тижня в області очікується суха та малохмарна погода.

Прогноз погоди на Львівщині упродовж тижня / © Укргідрометцентр

У вівторок, 10 березня, як у Львові, так і в районах області, опадів не передбачається, проте вночі та вранці можливий слабкий туман, який погіршить видимість на дорогах до 500–1000 метрів.

Нічна температура повітря коливатиметься від -3 градусів морозу до +2 градусів тепла, а вдень сонце прогріє повітря до від +13 до +18 градусів тепла, причому впродовж тижня денні показники можуть сягнути навіть +19 градусів тепла. У самому Львові вночі очікується близько нуля, а вдень стовпчики термометрів покажуть до 17 градусів тепла. На фоні такої погоди атмосферний тиск поступово падатиме, а вологість повітря зменшиться.

Гідрологічна ситуація на річках області також стабілізується. Станом на ранок 9 березня фіксується спад рівнів води на 1–9 см за добу. Хоча на окремих ділянках басейну Західного Бугу та у верхів’ї Стиру вода все ще залишається на заплавах (зокрема біля Кам’янки-Бузької, Шептицького та Щуровичів), найближчої доби тенденція до зниження рівнів води збережеться.

