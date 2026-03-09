У "Резерв+" запустили нову функцію: що зміниться для військовозобов’язаних

«Резерв+» / © armyinform.com.ua

Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть дистанційно планувати візит до територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП). Нова функція електронної черги стала доступною безпосередньо в мобільному застосунку «Резерв+».

Про це повідомили в Міноборони.

Повідомляється, що тепер через сервіс можна обрати дату й час візиту лише за кілька кліків. Електронний запис допоможе прибрати «живі» черги та зробити роботу установи чіткою і зрозумілою для всіх.

Завдяки новому функціоналу користувачі «Резерв+» можуть:

самостійно обирати час візиту та уникати тривалого очікування;

відстежувати свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису в реальному часі;

отримувати push-сповіщення з нагадуванням про візит;

за потреби скасовувати запис або залишати відгуки про роботу сервісу.

Цифровізація черг також оптимізує роботу персоналу ТЦК та СП. Усі записи автоматично формуються в єдиний список, що дозволяє працівникам краще планувати навантаження та уникати скупчення людей у приміщеннях.

Важливо зазначити, що запис через мобільний застосунок має таку ж юридичну силу, як і реєстрація через офіційний сайт електронної черги Міністерства оборони України.

Нагадаємо, відтепер без підтвердження бронювання або документального пояснення статусу людину можуть затримати та доправити до ТЦК.

Раніше експерти пояснили, коли ТЦК втрачає право штрафувати за порушення правил обліку.