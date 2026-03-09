ТСН у соціальних мережах

У трьох областях застосовуються аварійні відключення світла: деталі

В Україні після ударів РФ застостовуються аварійні відключення.

У трьох областях застосовуються аварійні відключення світла: деталі

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити світло для всіх споживачів.

За повідомленням відомства, у деяких регіонах України діють графіки погодинних відключень для населення, а для промисловості застосовують обмеження потужності. Актуальну інформацію про графіки відключень можна перевірити на офіційних ресурсах обленерго.

Споживачам наголошують, що наразі важливо зменшити тиск на систему.

«Просимо споживачів у регіонах, де діють погодинні відключення, ощадливо використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо — у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», — йдеться у повідомленні.

Відключення світла в Україні - останні новини

Раніше йшлося про те, що в Україні планують не застосовувати графіки відключень для споживачів на лініях, де працює власна або розподілена генерація. Йдеться про випадки, коли місцеві джерела електроенергії покривають щонайменше 80% потреб споживачів.

Якщо рівень покриття електроенергією буде нижчим, для них знову застосовуватимуть стандартні графіки обмежень. У такий спосіб уряд хоче стимулювати громади, ОСББ і бізнес встановлювати власні джерела енергії та посилювати енергостійкість країни.

