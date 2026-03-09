Білі кросівки будуть, як нові: покладіть у барабан, додайте цей засіб і запустіть делікатне прання

Білі кросівки вже багато років залишаються одним із найпопулярніших видів взуття. Вони легко поєднуються з різними стилями одягу та завжди мають стильний вигляд. Проте є одна проблема — таке взуття дуже швидко брудниться. Плями від трави, бруд після дощу та навіть звичайний міський пил можуть швидко зіпсувати зовнішній вигляд улюбленої пари. Через це багато людей уникають носити білі кросівки щодня. Однак існує простий спосіб повернути їм чистоту без складного чищення.

Як підготувати кросівки до прання. Перед тим як покласти взуття до пральної машини, важливо правильно його підготувати. Це допоможе краще видалити бруд і не пошкодити матеріал. Спочатку необхідно зняти шнурки та устілки, видалити великий бруд щіткою або вологою серветкою, перевірити підошву та прибрати камінці або пісок. Після цього кросівки можна помістити в барабан пральної машини.

Який засіб допоможе повернути білизну. Щоб взуття стало значно світлішим, багато господинь використовують просту суміш із доступних засобів. Для прання можна додати столову ложку харчової соди, звичайний пральний порошок або гель для делікатних тканин, Сода допомагає усунути неприємні запахи та підсилює очищувальний ефект мийного засобу. Деякі також додають невелику кількість кисневого відбілювача, який добре працює з білими тканинами і не пошкоджує матеріал.

Як правильно прати кросівки у пральній машині. Щоб взуття не втратило форму, важливо обрати правильний режим. Рекомендації для прання: температура води має бути до 40 °C, режим — делікатне прання, віджимання краще не вмикати. Також бажано покласти кросівки у спеціальний мішок для прання або разом із рушником. Це допоможе зменшити удари взуття об барабан.