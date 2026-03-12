ТСН у соціальних мережах

В Угорщині опозиційна «Тиса» випереджає партію Орбана на 14% — опитування

Разом з тим повідомляється, що розрив між політичними силами дещо скоротився.

Ігор Бережанський
Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

В Угорщині опозиційна політична сила «Тиса» зберігає лідерство над правлячою партією «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана за рівнем підтримки серед виборців.

Про це свідчать результати соціологічного опитування дослідницького центру 21 Research Centre, які оприлюднило агентство Reuters.

Згідно з даними дослідження, серед виборців, які вже визначилися зі своїм вибором, «Тиса» випереджає «Фідес» на 14 відсоткових пунктів. Для порівняння, у січні цей розрив становив 16 пунктів.

Водночас, за інформацією 21 Research Centre, правоцентристська партія «Тиса», яку очолює Петер Мадяр, має підтримку 53% визначених виборців. Цей показник залишився незмінним порівняно з результатами січневого опитування.

Натомість правлячу партію «Фідес» підтримали 39% респондентів, що на два відсоткові пункти більше, ніж під час попереднього дослідження.

Раніше повідомлялося, що Кремль розгортає масштабну дезінформаційну кампанію, спрямовану на підтримку премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Ми раніше інформували, що угорський прем’єр опублікував кадри своєї нібито розмови із дружиною та донькою, в якій театрально розповідає про погрози від українців.

