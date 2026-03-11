Віктор Орбан та Роберт Фіцо / © Associated Press

Україна зможе отримати фінансову підтримку від країн Євросоюзу для фінансування війни навіть у разі, якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати погоджений кредит на 90 млрд євро. У такій ситуації держави Балтії та Північної Європи підготували альтернативний план — вони готові надати Києву кошти, які дозволять зберегти фінансову стабільність щонайменше протягом першої половини року.

Про це повідомляє Politico із посиланням на двох дипломатів ЄС.

Передбачалося, що наприкінці березня Україна може опинитися без достатнього фінансування. Однак підтримка з боку Міжнародного валютного фонду, а також допомога від держав Північної Європи та Балтії мають допомогти Києву зберегти фінансову стабільність.

Наступного тижня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС, під час якого європейські лідери спробують переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та очільника уряду Словаччини Роберта Фіцо виконати раніше взяті зобов’язання та підтримати кредит для України. Очікується, що ці кошти покриють приблизно дві третини фінансових потреб держави для продовження боротьби проти російської агресії до кінця 2027 року.

Кредит ЄС для України — є альтернативний план

Якщо ж обидва політики не змінять своєї позиції, країни Балтії та Північної Європи мають альтернативний план — надати Україні достатній обсяг фінансування, щоб вона могла зберігати економічну стабільність упродовж першої половини року. Про це повідомили два знайомі з перебігом переговорів дипломати ЄС.

За словами ще одного обізнаного з обговоренням джерела, йдеться приблизно про 30 млрд євро. Оскільки це будуть двосторонні позики, для їхнього надання не потрібно погодження всіх країн Євросоюзу.

Крім того, ще двоє дипломатів розповіли, що міністр фінансів Нідерландів Елко Хейнен 10 березня повідомив колегам, що уряд країни заклав можливість надавати Україні по 3,5 млрд євро щорічної двосторонньої підтримки до 2029 року.

Водночас Будапешт або будь-яка інша столиця ЄС можуть заблокувати кредит на 90 млрд євро, навіть попри те, що у грудні він уже був погоджений. Річ у тім, що один із законодавчих актів, необхідних для виділення коштів, потребує одностайної підтримки всіх держав-членів.

«Це не перший випадок, коли ми стикаємося з подібними труднощами з боку Угорщини. Ми все одно надамо цей кредит — так чи інакше», — заявив напередодні комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс.

Ідею надання Україні окремих двосторонніх кредитів уже обговорювали перед грудневим самітом, коли лідери всіх держав ЄС погодилися просуватися вперед із єдиною позикою від Євросоюзу. Тоді цей варіант вважали небажаним, адже він міг підірвати єдність ЄС у підтримці України та показати глибокі розбіжності всередині блоку.

Втім, якщо Орбан не відмовиться від своєї опозиції, саме такий сценарій може залишитися єдиним можливим рішенням.

В України є гроші до травня

Фінансове становище Києва дещо полегшилося після того, як наприкінці лютого МВФ схвалив кредит на 8,1 млрд доларів, із яких 1,5 млрд було виділено одразу. За словами чотирьох джерел, обізнаних із фінансовою ситуацією України, цих коштів має вистачити, щоб країна залишалася платоспроможною щонайменше до початку травня.

Раніше оцінки ЄС показували, що Київ міг б залишитися без коштів уже наприкінці березня, що створило б значну перевагу для російських сил на тлі мирних переговорів під проводом США. Саме тому кредит ЄС на 90 млрд євро вважали критично важливим.

За яких умов Угорщина та Словаччина пом’якшать позиції щодо кредиту для України?

З словами трьох дипломатів, у Києві та Брюсселі припускають, що у разі поразки Орбана на виборах у квітні опозиційний лідер Петер Мадяр може виявитися відкритішим до підтримки кредиту для України, особливо якщо пошкоджений російською атакою нафтопровід «Дружба» буде відновлено або Угорщина отримає певні поступки від ЄС.

Попри те, що під час передвиборчої кампанії Мадяр робив критичні заяви щодо України і, як і Орбан, виключав відправлення військ або постачання зброї, він водночас визнав Росію агресором у війні. Дипломати вважають, що додатковим стимулом для нього може стати бажання розблокувати заморожені для Угорщини кошти ЄС.

Ще одним можливим стимулом є те, що Угорщина подала заявку на отримання 16 млрд євро кредитів у межах програми SAFE Євросоюзу, яка передбачає дешеве фінансування для країн, що закуповують озброєння великими партіями. Європейська комісія поки що не схвалила цю заявку.

Якщо ж Орбан, попри прогнози, переможе на виборах, у ЄС сподіваються, що після цього він може змінити свою позицію, адже йому вже не потрібно буде використовувати антипроукраїнську риторику для мобілізації виборців.

Щодо Словаччини, у Брюсселі вважають Фіцо меншою перешкодою, ніж Орбана, зазначили два інші посадовці ЄС. Прем’єр Словаччини 8 березня заявив, що блокуватиме кредит для України, допоки не буде відремонтовано трубопровід «Дружба», навіть якщо Орбан програє вибори.

Проте 10 березня Фіцо зустрівся в Парижі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на полях саміту з ядерної енергетики і, схоже, дещо пом’якшив свою позицію. В опублікованому в соцмережах відео словацький прем’єр повідомив, що вони «обговорили необхідність відновлення транзиту російської нафти через територію України до Словаччини» та додав: «Я радий, що з цього питання ми маємо спільну позицію з Європейською комісією».

Один із чиновників ЄС підсумував, що коли йдеться про переконання Фіцо співпрацювати, «ми поступово до цього рухаємося».

Що відомо про кредит для України від ЄС та його блокування?

Нагадаємо, у лютому ЄС погодив та офіційно підписав виділення Україні 90 млрд євро кредиту, про що повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола. Кошти підуть на роботу держустанов, зміцнення оборони, захист спільної безпеки та наближення членства України в ЄС заради досягнення тривалого миру.

Угорщина заявила, що блокуватиме кредит ЄС для України, допоки не відновиться транзит нафти трубопроводом «Дружба». Очільник угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що зупинка постачань порушує угоди з Євросоюзом і назвав ситуацію політичним шантажем.

8 березня Фіцо відкрито пригрозив заблокувати кредит ЄС для України, назвавши це законним інструментом тиску для повернення постачань нафти та готовністю перейняти відповідну естафету в Угорщини.

Фон дер Ляєн запевнила, ЄС виконає зобов’язання щодо кредиту для України, попри поточне блокування та труднощі в ухваленні рішень. Очільниця Єврокомісії зазначила, що фінансова підтримка та безпека України залишаються пріоритетом Європи незалежно від глобальних подій.