Прибутковість у турбулентності: стратегія виживання і зростання «Кібернетики»

Реклама

Втрати, які могли зупинити

Повномасштабне вторгнення змінило все. У перші місяці окупації було втрачено 27 найсильніших магазинів на півдні. Частина з них тривалий час залишалася на окупованих територіях. Компанія втратила склад і офіс у Херсоні.

90% офісної команди релокували до Києва. Разом із людьми переїжджала інфраструктура, процеси, управління. Це був не просто переїзд — це була перебудова бізнесу в режимі реального часу.

У липні 2025 року компанія знову пережила удар: російська атака знищила центральний склад. Збитки сягнули близько 35 млн грн. Це стало моментом перелаштування системи, аби врятувати компанію в таких умовах.

Реклама

Оптимізація замість хаосу

Перший принцип — жорстка оптимізація.

На початку 2026 року компанія закрила 5 неефективних магазинів, зокрема у Херсоні, Чернігові та на Київщині. Це було непросте рішення, але воно дозволило зосередитися на точках із реальною ефективністю.

Фокус змінився: не «більше магазинів», а «більше результату з кожного магазину».

Оптимізували витрати, логістику, управлінські процеси. Компанія навчилася працювати гнучко — швидко реагувати на зміни попиту, перерозподіляти ресурси, тестувати формати.

Реклама

E-commerce як точка зростання

Другий ключовий фактор — системна ставка на e-commerce.

Якщо у 2024 році частка інтернет-продажів становила 15%, то у 2025 році вона зросла до 20%. Це не просто цифра — це зміна структури бізнесу.

Онлайн став інструментом масштабування без відкриття нових площ і способом компенсувати втрати офлайн-мережі.

Маркетплейси та партнерства

Ще один важливий напрям — розвиток продажів через маркетплейси та партнерів.

Реклама

Компанія активно працює з Monomarket і Kasta, розширюючи охоплення аудиторії без значних інвестицій у нову фізичну присутність.

Переваги такого підходу:

швидкий доступ до широкої клієнтської бази

диверсифікація каналів продажів

зменшення залежності від одного джерела трафіку

Прибутковість у 2025 році

Завдяки поєднанню оптимізації, розвитку e-commerce та партнерських каналів компанія вийшла у прибутковість уже на початку 2025 року.

За підсумками року оборот зріс на 19% порівняно з 2024 роком. Це означає, що бізнес не просто відновився — він почав масштабуватися в нових умовах.

Реклама

2026: рік стабільності

2026 рік для «Кібернетики» — це рік стабільної роботи.

Компанія:

вивчає нові перспективні локації

посилює маркетинг

аналізує ефективність кожного каналу продажів

працює над підвищенням конверсії онлайн

Після років турбулентності ключовим словом стає «стабільність». Не різке розширення, а системна робота над ефективністю.

Уроки, які дає війна

Історія «Кібернетики» — це не лише про втрати. Це про адаптивність.

Реклама

Що дозволило залишитися прибутковими?

Швидка релокація та збереження команди. Оптимізація замість хаотичного масштабування. Увага до e-commerce. Прояви через маркетплейси. Готовність приймати складні управлінські рішення.

Війна змушує бізнес ставати жорсткішим, швидшим і точнішим у розрахунках. Але водночас вона показує, що навіть після втрати 27 магазинів, складу, офісу і повторних ударів можна не лише вистояти — а й вирости.