Прибутковість у турбулентності: стратегія виживання і зростання «Кібернетики»
Втратити 27 магазинів, склад і офіс у Херсоні, релокувати команду під обстрілами, а згодом знову пережити втрату складу — для більшості компаній це звучить як фінал історії. Для «Кібернетики» це стало точкою переосмислення.
Втрати, які могли зупинити
Повномасштабне вторгнення змінило все. У перші місяці окупації було втрачено 27 найсильніших магазинів на півдні. Частина з них тривалий час залишалася на окупованих територіях. Компанія втратила склад і офіс у Херсоні.
90% офісної команди релокували до Києва. Разом із людьми переїжджала інфраструктура, процеси, управління. Це був не просто переїзд — це була перебудова бізнесу в режимі реального часу.
У липні 2025 року компанія знову пережила удар: російська атака знищила центральний склад. Збитки сягнули близько 35 млн грн. Це стало моментом перелаштування системи, аби врятувати компанію в таких умовах.
Оптимізація замість хаосу
Перший принцип — жорстка оптимізація.
На початку 2026 року компанія закрила 5 неефективних магазинів, зокрема у Херсоні, Чернігові та на Київщині. Це було непросте рішення, але воно дозволило зосередитися на точках із реальною ефективністю.
Фокус змінився: не «більше магазинів», а «більше результату з кожного магазину».
Оптимізували витрати, логістику, управлінські процеси. Компанія навчилася працювати гнучко — швидко реагувати на зміни попиту, перерозподіляти ресурси, тестувати формати.
E-commerce як точка зростання
Другий ключовий фактор — системна ставка на e-commerce.
Якщо у 2024 році частка інтернет-продажів становила 15%, то у 2025 році вона зросла до 20%. Це не просто цифра — це зміна структури бізнесу.
Онлайн став інструментом масштабування без відкриття нових площ і способом компенсувати втрати офлайн-мережі.
Маркетплейси та партнерства
Ще один важливий напрям — розвиток продажів через маркетплейси та партнерів.
Компанія активно працює з Monomarket і Kasta, розширюючи охоплення аудиторії без значних інвестицій у нову фізичну присутність.
Переваги такого підходу:
швидкий доступ до широкої клієнтської бази
диверсифікація каналів продажів
зменшення залежності від одного джерела трафіку
Прибутковість у 2025 році
Завдяки поєднанню оптимізації, розвитку e-commerce та партнерських каналів компанія вийшла у прибутковість уже на початку 2025 року.
За підсумками року оборот зріс на 19% порівняно з 2024 роком. Це означає, що бізнес не просто відновився — він почав масштабуватися в нових умовах.
2026: рік стабільності
2026 рік для «Кібернетики» — це рік стабільної роботи.
Компанія:
вивчає нові перспективні локації
посилює маркетинг
аналізує ефективність кожного каналу продажів
працює над підвищенням конверсії онлайн
Після років турбулентності ключовим словом стає «стабільність». Не різке розширення, а системна робота над ефективністю.
Уроки, які дає війна
Історія «Кібернетики» — це не лише про втрати. Це про адаптивність.
Що дозволило залишитися прибутковими?
Швидка релокація та збереження команди.
Оптимізація замість хаотичного масштабування.
Увага до e-commerce.
Прояви через маркетплейси.
Готовність приймати складні управлінські рішення.
Війна змушує бізнес ставати жорсткішим, швидшим і точнішим у розрахунках. Але водночас вона показує, що навіть після втрати 27 магазинів, складу, офісу і повторних ударів можна не лише вистояти — а й вирости.