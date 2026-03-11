Скандал через "Дружбу", таємні візити та російський слід: що відомо про конфлікти між Будапештом і Києвом

Відносини між Києвом та Будапештом стали все більш напруженими / © Getty Images

Напруження між Україною та Угорщиною зростає — ситуація навколо нафтопроводу «Дружба» набирає нових обертів. Поки угорська делегація намагається вести неформальні переговори в Україні, уряд Віктора Орбана перейшов до відкритих ультиматумів та фінансового шантажу.

Як Угорщина блокує допомогу ЄС та чому затримання українських інкасаторів називають «бандитизмом» — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Угорська делегація таємно вирушила до України

Угорська делегація на чолі з держсекретарем Міненерго Габором Чапеком прибула до Києва для переговорів щодо ситуації з нафтопроводом «Дружба», пише Telex. Будапешт, який раніше заявляв про політичні причини зупинення постачання, сформував спеціальну комісію для оцінки стану магістралі. До ініціативи вже приєдналася Словаччина після консультацій у Братиславі.

За словами Чапека, угорська сторона планує зустрітися з енергетиками, дипломатами та представником Єврокомісії. Проте в українському МЗС наголосили, що гості не мають статусу офіційної делегації.

За словами речника МЗС Георгія Тихого, представники Угорщини в’їхали до України за загальними правилами для громадян країн Шенгенської зони, скориставшись безвізовим режимом.

Таким чином, переговори щодо ситуації навколо нафтопроводу «Дружба» можуть відбуватися на неформальному рівні, водночас позиції сторін у цьому питанні залишаються предметом політичної дискусії.

Надвечір 11 березня президент України Володимир Зеленський не підтвердив проведення офіційних переговорів із представниками Угорщини, які прибули до Києва. За словами глави держави, Міністерство закордонних справ визначило цей візит як приватну поїздку.

В Угорщині погрожували Україні та висували ультиматуми

До приїзду угорської делегації до України в Будапешті висували ультиматуми Києву. Там заявляли про дедлайн на відновлення транзиту російської нафти через трубопровід та вимагали надати доступ інспекторам до станції «Броди».

«Уряд України отримав послання з вимогою відновити роботу трубопроводу та дозволити інспекційний огляд станції, що забезпечує прокачування нафти», — заявляв державний секретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чапек.

За словами Чапека, на виконання вимог Будапешта Київ мав три дні.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував силоміць відновити роботу нафтопроводу «Дружба» в Україні.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Getty Images

«Ми переможемо, і ми переможемо силою. У нас є політичні та фінансові інструменти, і ми змусимо їх беззастережно та якомога швидше знову відновити роботу нафтопроводу «Дружба». Я б хотів чітко заявити, що ми переможемо, і ми переможемо силою», — заявляв Орбан.

Окрім того, угорський прем’єр цинічно наголосив, що не піде на жодні компроміси та не укладатиме жодних угод з Україною.

Згодом Орбан заявляв, що Угорщина блокуватиме транзит критично важливих вантажів для України до відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». Прем’єр наголосив, що Будапешт не зніме вето на надання ЄС фінансової допомоги Києву у розмірі 90 млрд євро, поки нафтогін не запрацює.

Угорщина пригрозила блокуванням транзиту критично важливих вантажів для України до відновлення роботи нафтопроводу «Дружба». / © Associated Press

Орбан переконаний, що технічних перешкод для транзиту нафти немає, а призупинення постачання вважає шантажем. Крім того, він вкотре виступив проти вступу України до Євросоюзу, стверджуючи, що це несе безпосередню загрозу економіці Угорщини та місцевим фермерам.

В Угорщині обурилися через заяву Зеленського

Жарт президента України Володимира Зеленського про передавання контактів «однієї особи» в ЄС українським військовим викликав гостру реакцію в Будапешті. Очільник угорського МЗС Петер Сіярто та речник уряду Золтан Ковач назвали ці слова відкритою погрозою і шантажем, заявивши, що Угорщину не вдасться залякати через її відмову фінансувати озброєння та приймати високі ціни на енергоносії.

Сам Віктор Орбан пафосно відповів у мережі X, що Зеленський погрожує всій країні, але не зможе завадити йому захищати угорські сім’ї.

«Він (Зеленський — Ред.) погрожує Угорщині. На жаль для нього, він не може перешкодити мені захищати угорські сім’ї», — написав угорський «друг Путіна» в соцмережі Х.

Несподівано на бік прем’єра став навіть лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр. Він закликав українського президента забрати свої слова назад, а керівництво Євросоюзу — розірвати відносини з Києвом до офіційних вибачень.

«Жоден іноземний державний керівник не може погрожувати жодному угорцеві. Ані уряду Орбана, що йде у відставку, ані майбутньому уряду «Тиси». Тому я закликаю українського президента прояснити свої слова, і якщо він дійсно це сказав, то забрати їх назад», — сказав Мадяр.

Варто зауважити, що причиною скандалу з Угорщиною стала заява Зеленського на тлі блокування Будапештом кредиту у 90 мільярдів євро. Тоді президент припустив, що якщо транш і далі затримуватимуть, Збройні сили України зможуть «поспілкуватися» з відповідальною особою своєю мовою.

Орбан будує свою виборчу кампанію на ненависті до України

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що угорський прем’єр свідомо будує свою кампанію на критиці України.

«Він вирішив будувати свою виборчу кампанію на ненависті до України, українців, до мене особисто, до ЄС, до Урсули фон дер Ляєн. Це його програма виборів», — сказав Зеленський у інтерв’ю для ірландського журналіста Кейліна Робертсона.

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Зеленський підкреслив, що народ Угорщини значно ширший і складніший, ніж позиція одного політика. Також він зауважив, що угорці — хороший народ, однак подальший вибір залежить саме від їхнього рішення.

Водночас видання Financial Times зазначає, що російська влада могла розпочати кампанію дезінформації для підтримки Орбана. За даними FT, план, схвалений адміністрацією Путіна, реалізує підсанкційна компанія «Соціальний дизайн». Через мережу блогерів Орбана просувають як захисника суверенітету, тоді як його опонента Петера Мадяра намагаються виставити «маріонеткою Брюсселя».

Російська влада могла розпочати дезінформаційну кампанію для підтримки Орбана на майбутніх виборах / © Associated Press

За даними незалежного угорського видання VSquare, до російського посольства в Будапешті нібито направили трьох офіцерів ГРУ. Петер Мадяр уже закликав владу вислати російських агентів, використавши історичне гасло антикомуністичного повстання 1956 року — «Росіяни, йдіть додому».

Операцією нібито керує заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, зосереджуючись на дискредитації опозиції та поширенні антиукраїнських фейків, кількість яких в угорських соцмережах різко зросла.

Посол Росії в Угорщині Євгеній Станіславов заперечив будь-яку участь Москви у виборчій кампанії. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав інформацію про втручання фейком, а російський посол заявив про зацікавленість лише у «взаємовигідній співпраці». Угорський уряд своєю чергою назвав докази журналістів «вигадкою лівих сил».

Угорщина блокує вступ України до ЄС

Угорщина ухвалила резолюцію, яка виступає проти вступу України до Європейського Союзу. Водночас парламент країни закликає уряд не підтримувати військову допомогу Києву.

Документ, розроблений главою МЗС Петером Сіярто та лідером фракції «Фідес» Мате Кочішем, підтримали 142 депутати. Будапешт аргументує таке рішення ризиком втягування ЄС у війну та загрозою перетворення союзу на суто військову організацію.

Угорщина ухвалила резолюцію, яка виступає проти вступу України до Європейського Союзу / © Getty Images

Особливий акцент у резолюції зробили на фінансових питаннях. Угорські законодавці стверджують, що підтримка України вже перевищила 193 мільярди євро, а в майбутньому може сягнути понад 360 мільярдів. На їхню думку, це фінансування здійснюється коштом скорочення фондів підтримки європейського сільського господарства. Через це парламент вимагає від уряду припинити виділення коштів Україні як з національного, так і з загальноєвропейського бюджетів.

Парламентарі також зобов’язали уряд не долучатися до нових ініціатив щодо військової підтримки Києва, зосередившись виключно на «мирних ініціативах». Окремою вимогою є блокування рішень ЄС, що можуть призвести до переспрямування на користь України тих фінансових ресурсів, які юридично належать Будапешту та призначені для виплат угорським фермерам.

У ЄС знайшли спосіб «перехитрити» Орбана

Однак у ЄС знайшли вихід, як надати фінансову підтримку України у разі продовження блокади Угорщини та Словаччини, пише Politico. Держави Балтії та Північної Європи підготували альтернативний план, який передбачає надавання Україні достатнього обсягу фінансування, щоб вона могла зберігати економічну стабільність упродовж першої половини року.

Йдеться приблизно про 30 млрд євро. Оскільки це будуть двосторонні позики, для їхнього надання не потрібно погодження всіх країн Євросоюзу.

Однак у ЄС знайшли вихід, як надати фінансову підтримку України у разі продовження блокади Угорщини та Словаччини / © unsplash.com

Також Politico повідомляє, що уряд Нідерландів заклав можливість надавати Україні по 3,5 млрд євро щорічної двосторонньої підтримки до 2029 року.

Будапешт або будь-яка інша столиця ЄС все ще можуть заблокувати кредит Україні на 90 млрд євро, оскільки один із необхідних актів вимагає одностайного голосування. Попри попередні домовленості, позиція Угорщини знову створює перешкоди для виділення коштів.

Комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс запевнив, що Україна отримає фінансування у будь-якому разі. Якщо Орбан не змінить рішення, Євросоюз може повернутися до плану надання окремих двосторонніх кредитів від кожної країни.

Хоча такий сценарій раніше вважали небажаним через ризик продемонструвати роз’єднаність блоку, він може стати єдиним виходом із ситуації.

Угорщина шантажує Україну вилученими грошима «Ощадбанку»

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що вилучені у інкасаторів українського державного «Ощадбанку» кошти не будуть повертати, поки Україна не відновить постачання нафти.

«Гроші поки залишаться тут. Ми чекаємо на відкриття нафтопроводу і на нові постачання грошей через Угорщину», — сказав міністр.

Окрім того, в угорському уряді безпосередньо пов’язали інцидент із конфліктом навколо постачання нафти.

В Угорщині заявили, що не будуть повертати інкасаторські гроші, поки Україна не відновить постачання нафти

«Якщо вони нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб нічого не робити», — додав Лазар.

Ба більше, уряд Угорщини ухвалив постанову №49/2026, яка запроваджує нові правила зберігання конфіскованих активів.

Національна податкова і митна адміністрація зберігатиме вилучені у інкасаторів українського державного «Ощадбанку» цінності 60 днів, поки триватиме слідство. Влада розпочала кримінальне провадження, оскільки перевізники не змогли пояснити походження коштів та мету їхнього транспортування.

В уряді заявили, що спосіб перевезення таких активів не відповідає міжнародній практиці та може становити ризики для національної безпеки.

«Слідство має встановити походження активів, мету їхнього транспортування та можливі зв’язки перевізників із кримінальними або іншими організаціями», — йдеться в документі.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський різко відреагував на захоплення інкасаторів в Угорщині. Глава держави назвав такі дії угорців «бандитизмом» та закликав Європу до рішучих дій.

«Я думаю, що приклад з бандитизмом дуже підходить. Це що стосується, що це було. Що стосується партнерів, багато з ким я говорив і ще раз повторюю вам уже офіційно, публічно те, що говорив багатьом нашим друзям. Від Європи потрібно сьогодні одне — не мовчати», — підкреслив Володимир Зеленський.

Що відомо про затримання інкасаторів «Ощадбанку» в Угорщині

Нещодавно МЗС України виступило з різкою заявою щодо «державного бандитизму» з боку Угорщини. За даними відомства, 5 березня в Будапешті спецпризначенці затримали дев’ятьох співробітників інкасації «Ощадбанку», які офіційно перевозили цінний вантаж із Відня за контрактом із Raiffeisen Bank. Попри наявність усіх митних документів, затримання проводили із залученням БТР та озброєних бійців Антитерористичного центру.

Українська сторона повідомила про кричущі порушення прав людини:

тортури та тиск.

ненадання допомоги;

дипломатичну блокаду.

Попри те, що українці мали статус свідків і їхню провину не довели, їх депортували із забороною в’їзду до Шенгену на три роки. МЗС України вимагає негайно повернути викрадені автомобілі та цінності «Ощадбанку», а також притягнути винних до відповідальності на міжнародному рівні. Київ наголосив, що такі дії є фактичним захопленням заручників і порушенням усіх європейських конвенцій.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.