Зеленський різко відреагував на захоплення інкасаторів в Угорщині та звернувся до Європи

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський дав оцінку ситуації із захопленням інкасаторів на території Угорщини. Глава держави погодився з визначенням цих дій як «бандитизму» та закликав європейські країни до публічної реакції.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів щодо позиції партнерів та дій угорських спецслужб.

«Я думаю, що приклад з бандитизмом дуже підходить. Це що стосується, що це було. Що стосується партнерів, багато з ким я говорив і ще раз повторюю вам вже офіційно, публічно те, що говорив багатьом нашим друзям. Від Європи потрібно сьогодні одне — не мовчати», — підкреслив Володимир Зеленський.

Затримання українських інксаторів в Угорщині — останні новини

Раніше Угорські силовики затримали два українські броньовані авто, що перевозили золото та десятки мільйонів у валюті.Очільник МЗС Андрій Сибіга назвав дії Угорщини «державним тероризмом», Україна вже направила офіційну ноту з вимогою звільнити громадян.

Тоді угорська митна служба заявила про підозру у «відмиванні коштів», не надаючи детальних пояснень.

Також потім стало відомо, що семеро українців повернули додому після затримання в Угорщині.

Вони повернулися додому у важкому емоційному стані. Наразі триває робота над поверненням до України інкасаторських автомобілів і коштів, які в них перевозилися.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сіярто озвучив дивні підозри щодо транспортування українськими інкасаторами через територію цієї країни готівкових коштів у доларах та євро.