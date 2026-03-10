Угорщина / © Reuters

Парламент Угорщини ухвалив резолюцію, яка виступає проти вступу України до Європейського Союзу, а також закликає уряд не підтримувати військову допомогу Києву та протидіяти перетворенню ЄС на військовий альянс.

Як повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач, документ ухвалили Національні збори країни.

У ньому зазначається, що Угорщина виступає проти вступу України до ЄС, оскільки держава перебуває у стані війни.

У Будапешті вважають, що приєднання України до блоку може втягнути Євросоюз у війну та зробити його прямою стороною конфлікту.

Резолюція також закликає уряд:

не підтримувати початок предметних переговорів щодо вступу України до ЄС;

виступати проти повноправного членства України у блоці;

уникати фінансової та військової підтримки Києва.

У Будапешті заявили про фінансові ризики

Угорські депутати також звернули увагу на обсяг допомоги Україні. За їхніми даними, Європейський Союз уже надав Києву 193,3 млрд євро від початку повномасштабної війни.

У резолюції зазначається, що в наступному семирічному бюджеті ЄС фінансування України може перевищити 360 млрд євро.

На думку угорських законодавців, ці кошти можуть бути виділені за рахунок фондів, призначених для підтримки сільського господарства країн Євросоюзу.

Угорщина виступає проти «військового ЄС»

Документ також закликає уряд Угорщини підтримувати міжнародні мирні ініціативи та виступати проти будь-яких кроків, які можуть перетворити Європейський Союз на військову організацію.

Крім того, парламентарі закликали не допустити обходу принципу одноголосності під час ухвалення рішень у структурах ЄС.

Напруження між Україною та Угорщиною зростає

Напередодні уряд Угорщини ухвалив нові правила зберігання конфіскованих цінностей після інциденту з українськими інкасаторами.

Йдеться про 35 млн євро, 40 млн дол. готівкою та дев’ять золотих злитків, які перевозили територією країни. Згідно з постановою №49/2026, ці активи залишатимуться під контролем держави до завершення слідства.

Водночас представники угорської влади фактично пов’язали повернення вилучених коштів з відновленням постачання нафти через трубопровід «Дружба». Міністр будівництва та транспорту Янош Лазар заявив, що гроші можуть залишатися в Угорщині, доки питання з енергопостачанням не буде вирішене.