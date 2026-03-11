Третя світова війна вже розпочалася: історик назвав точну дату

© ТСН.ua

Почесний професор Букінгемського університету, історик Ентоні Гліз назвав три ключові ознаки того, що третя світова війна вже розпочалася і триває вже роками.

Про це пише Daily mail.

Гліз назвав рішення США та Ізраїлю напасти на Іран «війною за вибором» та першим червоним прапором, який раніше призвів до двох останніх світових війн.

На його думку, конфлікт на Близькому Сході розпочався не з необхідності чи самооборони, а як свідоме рішення двох лідерів, спрямоване на здобуття та утримання влади.

Гліз вважає, що і президент Трамп, і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу поділяють однаковий спосіб мислення, згідно з яким «сила — це право», навіть якщо це означає ігнорування міжнародного права.

Історик попередив, що подібні настрої вже виникали раніше серед агресивних режимів, які вторгалися в сусідні країни, щоб задовольнити власні амбіції.

Зрештою, Гліз стверджував, що Трамп і Нетаньягу продемонстрували відданість продовженню кровопролиття замість того, щоб прагнути швидкого вирішення, щоб зупинити війну.

Хоча Гліз цього місяця зосередився на діях США та Ізраїлю, його критерії неофіційного початку третьої світової війни, схоже, також застосовні до руйнівної війни Росії проти України.

Виходячи з передумови Гліза про те, що Перша світова війна 1914 року та Друга світова війна 1939 року розпочалися через ці три фактори, у виданні припускають, що історія одного дня може відзначити початком Третьої світової війни 24 лютого 2022 року.

Саме цього дня Росія розпочала вторгнення в Україну за власним вибором, а нез потреби захищатися. Тоді Путін обрав експансіоністську політику відновлення впливу Росії.

Росія порушила суверенітет України, міжнародні кордони та договори, використовуючи безпідставні твердження про те, що вона діяла з метою перемогти «неонацистський» режим, для виправдання агресії.

Daily mail нагадує західним читачам, що війна в Україні триває вже чотири роки, Путін продовжує атакувати, незважаючи на участь у переговорах за посередництва США та інших країн щодо припинення вбивств, «що набуває похмурих рис нескінченної війни в Європі».

Історик Гліз вважає, що новий конфлікт — війна в Ірані — готовий занурити світ у хаос, а Трамп «демонструє явні ознаки деменції».

«Він забудькуватий: здається, він не пам’ятає всього, що говорив про бажання миру — згадайте Нобелівську премію миру — ненавидить війни інтервенції, вічні війни, втрату життів американських військовослужбовців», — сказав Гліз.

«Коротше кажучи, якщо Трамп схаменеться, він швидко оголосить про перемогу та припинить бойові дії. У нього є така влада. Але набагато імовірніше, що його впіймав Нетаньягу, який давно вірить у вічні війни».

Професор порівняв сьогоднішню ситуацію з тим, як у світі Друга війна вийшла за межі європейського кнтинену і стала глобальною після того, як Японія вирішила напасти на Перл-Харбор на Гаваях у 1941 році. Після цього Гітлер прийняв рішення оголосити війну США.

Останніми днями ситуація в Ірані вже загострилася після повідомлень про те, що Росія, яка має ядерну зброю, нібито почала постачати Ірану військову розвідувальну інформацію про позиції американських військ.

І Росія, і Китай, союзники та економічні партнери Ірану, публічно засудили напади США та Ізраїлю. У виданні не виключають, що цей крок може призвести до того, що бойові дії охоплять ще більше країн регіону.

На думку історика, дії Трампа та Нетаньягу вже призвели до того, що у Росії, Китаю та Північної Кореї «течуть слинки» від думки про те, чого їхні армії могли б досягти, розпочавши війни на власний вибір.