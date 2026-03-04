РФ готується до Третьої світової?: тестування сирен, погрози Медведєва і пропаганди

Президент Росії Володимир Путін / © ТСН

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив про великий ризик початку Третьої світової війни, а державна пропаганда стверджує, що Москва «знищить британську армію» за кілька тижнів. На тлі цих заяв РФ провела загальнонаціональне тестування системи повітряної тривоги.

Про це йдеться у статті LadBible.

Світ залишається в напруженому очікуванні після того, як минулими вихідними США та Ізраїль об’єдналися для завдання ударів по цілях на іранській території, що спричинило дестабілізацію на Близькому Сході. Паралельно вже четвертий рік триває війна Росії проти України, і дедалі частіше звучать побоювання, що протистояння може перерости у глобальний конфлікт.

Заява Медведєва про Третю світову війну

На початку тижня Медведєв заявив, що Третя світова війна «безсумнівно почнеться», якщо президент США Дональд Трамп не змінить політичний курс. Москва і Пекін, за його словами, мають власні інтереси в цьому регіоні.

Російський посадовець також наголосив, що якщо очільник Білого дому «продовжить свій божевільний курс злочинної зміни режимів», це може призвести до міжнародного зіткнення.

«І будь-яка подія може стати тригером», — зазначив Медведєв, назвавши США та їхніх союзників, які беруть участь у конфлікті з Іраном, «свинями», що «не хочуть відмовлятися від своєї годівниці».

Перевірка системи оповіщення в Росії

На цьому тлі Росія провела масштабну перевірку системи повітряного оповіщення по всій країні. Населення заздалегідь закликали «зберігати спокій і не панікувати» у разі ввімкнення сирен у майбутньому, а також одразу вмикати телевізор або радіо для отримання інструкцій.

Навчання, ініційоване Міністерством із надзвичайних ситуацій і проведене в усіх 11 часових поясах, викликало занепокоєння через загальний геополітичний контекст.

У Єкатеринбурзі один із телеканалів перервав мовлення, щоб попередити глядачів про тест. На екрані з’явився напис: «Увага всім! Проводиться перевірка готовності системи оповіщення населення! Прохання зберігати спокій!»

Перевірка готовності системи оповіщення населення в Росії / © російські телеграм-канали

У відомстві пояснили, що сирени запускатимуть у разі реальної небезпеки.

«Система оповіщення призначена для оперативної передачі сигналу населенню у разі загрози чи надзвичайної ситуації природного або техногенного характеру. Почувши сирену, необхідно зберігати спокій і не панікувати. Увімкніть телевізор — будь-який загальнодоступний канал — або радіо та прослухайте інформаційне повідомлення», — йдеться у заяві.

Погрози російської пропаганди на адресу Британії

Водночас на державному пропагандистському телебаченні Росії пролунали іронічні заяви щодо можливої участі Великої Британії у нинішніх подіях. Один з головних пропагандистів Володимир Соловйов засумнівався, чи перебуває Лондон «у сильній позиції» та чи зможе протистояти Москві, зауваживши: «Нам просто потрібно зрозуміти розмір британської армії. Скільки їх зараз?»

Військовий експерт Андрій Клінцевич відповів: «75 тисяч, включно з тими, хто в хутряних шапках [ведмежих шапках] і так далі».

Соловйов у відповідь заявив, що Росія здатна швидко знищити таку кількість військових.

«Це два місяці нашої роботи — і вона буде повністю знищена звичайними методами», — сказав ведучий, коментуючи ініціативу прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера щодо відправлення військових до України для контролю за можливим мирним процесом.

«Ця армія буде виснажена за два місяці. Навіть удари звичайною зброєю та велика кількість трун, які відправлятимуться до Британії, поставлять питання: що ви, ідіоти, робите? Немає ні логістики, щоб доставити їх туди, ні місця для розміщення […] Їх одразу знищать високоточними ударами», — пригрозив Соловйов.

Війна в Ірані може перетворитися на Третю світову

Нагадаємо, США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану, яка, за словами Трампа, триватиме близько чотирьох тижнів. Американський лідер закликав іранських військових скласти зброю, анонсувавши ще потужніші удари «великої хвилі». У відповідь Іран атакує країни Перської затоки (ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар). Через загрозу судноплавству в Ормузькій протоці ціни на нафту готуються до стрибка понад 100 дол., а зупинка видобутку газу в Катарі вже спричинила ріст газових котирувань у Європі на 46%.

Західні медіа повідомляють про дефіцит ракет-перехоплювачів у США (Patriot, THAAD), що може змусити Пентагон перекидати запаси з інших регіонів, оголюючи Європу. Попри підтримку дій США, НАТО та окремі країни (Німеччина, Британія, Іспанія) офіційно відмовилися брати участь у атаці.

Експерти бачать два сценарії: або швидка капітуляція іранського режиму через внутрішній розкол між армією та КВІР (на що вказують вуличні бої в Тегерані), або перетворення конфлікту на Третю світову війну, якщо до гри відкрито вступить Китай. Поки що Пекін утримується від прямого втручання, проте ситуація залишається критичною через ядерний шантаж Тегерана та загрозу затяжної громадянської війни в Ірані.